Dynamo gegen Bielefeld live: Hier wird die Partie heute übertragen

Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld im Liveticker: Das heutige SGD-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wird ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein.

Von Tina Hofmann

Dresden - Bei Minusgraden will Dynamo Dresden heute im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Arminia Bielefeld die Herzen der Fans erwärmen und dem Gegner einen heißen Tanz im Abstiegskampf anbieten.

Die ersten beiden Partien nach der Winterpause hat die SGD in der 2. Bundesliga gewonnen, am Sonntag will das Team von Trainer Thomas Stamm im besten Falle nachlegen. Wir berichten für Euch im Liveticker und versorgen Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff mit allen wichtigen Informationen.

12.01 Uhr: Ankunft der Arminia-Profis am RHS

Die Gäste sind eingetroffen! Gegen 11.57 Uhr fuhr Arminia Bielefeld als erstes Team am Rudolf-Harbig Stadion vor.

Kurz vor 13 Uhr traf der Arminia-Mannschaftsbus am Rudolf-Harbig-Stadion ein. © TAG24/Tina Hofmann

Ein Streifenwagen begleitet den DSC-Teambus. © TAG24/Tina Hofmann

11.30 Uhr: Dynamo-Fans warten auf den Einlass ins Rudolf-Harbig-Stadion

Spannung vor dem Spiel gegen Bielefeld. Die Stadiontore öffnen sich jetzt, die SGD rechnet heute mit mehr als 30.000 Zuschauern.

Zwei Stunden vor Anpfiff haben sich schon zahlreiche Dynamo-Anhänger vor den Stadiontoren versammelt. © TAG24/Tina Hofmann

Reges Fan-Treiben: Es ist einiges los am Wohnzimmer der Schwarz-Gelben. © TAG24/Tina Hofmann

11.10 Uhr: Hier wird das Dynamo-Heimspiel heute übertragen

Normaler Spieltag am Sonntagmittag, das heißt, dass auch Sky und Streamingdienst WOW wieder die Exklusivrechte für die Begegnung von Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld besitzt. Moderator ist Hartmut von Kameke (49), kommentiert wird die Partie von Roland Evers (53).

Die Mannschaft von Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) muss heute ab 13.30 Uhr gegen Arminia Bielefeld ran. Gezeigt wird das Spiel aber nur im Pay-TV. © Andreas Gora/dpa

10.50 Uhr: Tabelle? Für Dynamo Dresdens Coach ist das Überholen des Gegners wichtiger

Klar, die Tabelle wird schon jeder bei Dynamo Dresden im Kopf haben. Viel wichtiger als der Fakt, dass Dynamo heute seit Langem die Abstiegsränge verlassen könnte, ist der Fakt, dass die Mannschaft im Falle eines Sieges Arminia Bielefeld überholen könnte. Das ist für Stamm nach eigener Aussage auf der Pressekonferenz in der Woche wichtiger.

10.30 Uhr: Gelb-Alarm! Diesen Spielern droht bei der Karte die Sperre

Bis jetzt ist die SGD von Sperren verschont geblieben, doch bei einer Gelbe Karte heute droht Kapitän Stefan Kutschke und Mittelfeldspieler Robert Wagner die Sperre in der nächsten Partie gegen den FC Schalke 04. Bei Bielefeld könnte es Benjamin Boakye und Monju Momuluh erwischen. Beide haben ebenfalls vier Gelbe Karten gesammelt.

Robert Wagner droht eine Sperre. Er brachte drei Gelbe Karten aus der Hinrunde bei Holstein Kiel mit, sah zudem gegen Fürth mit Dynamo Gelb. © Lutz Hentschel

10.10 Uhr: Arminia Bielefeld hat sich last minute noch verstärkt

Arminia Bielefeld hat kurz vor dem Spiel noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Routinier Robin Knoche (33) vom 1. FC Nürnberg verstärkt. Der Innenverteidiger und Ex-Kapitän der Clubberer trainierte am Freitag bereits das erste Mal mit. Damit haben die Bielefelder mit ihm und Maximilian Bauer in der Rückrunde womöglich ein neues Duo in der Abwehr-Zentrale. Bauer war im Sommer auch lange Thema bei Dynamo, entschied sich dann aber gegen die SGD. Nach der Verletzung von Joel Felix musste Bielefeld tätig werden und holte Knoche. Schafft er es nicht direkt in die Startelf, wird wohl der Dresdner Maximilian Großer in der Innenverteidigung auflaufen.

Robin Knoche (33) wechselte in der Woche vom 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld. © Daniel Karmann/dpa

9.50 Uhr: Elias Bethke, Ben Bobzien: Springen die Neuzugänge bei Dynamo Dresden heute in Kader oder Startelf?

Mit Thomas Keller, Jonas Sterner, Jason Ceka und Robert Wagner standen an den ersten beiden Spieltagen gleich vier Neue in der Startelf. Schaffen es heute auch Torhüter Elias Bethke und Ben Bobzien in den Kader oder die Startelf? Beide absolvierten in der Woche das Testpiel gegen den FSV Zwickau. Bislang hörten sich die Aussagen von Trainer Thomas Stamm auch nicht so an, als ob Bethke bei einem Einsatz "nur" auf der Bank sitzen würde. Tim Schreiber hatte gegen Fürth nicht viel zu halten, gegen Magdeburg war er da schon mehr beschäftigt und zeigte eine starke Leistung. Man darf gespannt sein, wie der Kader aussehen wird. Seit Samstag wissen die Spieler auf jeden Fall Bescheid. Mehr zum Thema Torhüter lest ihr auch im Artikel: "Bethke oder Schreiber? Dynamo-Trainer macht das Keeper-Thema wieder auf".

Werden Elias Bethke (l.) und Ben Bobzien (r.) heute im Kader oder gar der Startelf stehen? © Bildmontage: Lutz Hentschel

9.30 Uhr: Arminia Bielefeld schwebte mit dem Flieger ein

Dynamos Gegner ist am Samstag mit dem Flieger eingeschwebt. Von Paderborn aus brachte eine ATR-72 der Fluggesellschaft DAT das Team nach Dresden, sie landete 17.38 Uhr. Heute geht es nach dem Spiel mit dem gleichen Jet zurück nach Ostwestfalen. Der Start ist für 17.40 Uhr geplant.

Am Samstag schwebte Bielefeld mit dem Flieger ein, wird heute auch mit dem Jet wieder nach Hause fliegen. © IMAGO / Independent Photo Agency Int

9.10 Uhr: Bei ihm hagelt es Karten und Elfmeter! Diesen Schiedsrichter schickt der DFB heute zu Dynamo gegen Bielfeld

Der DFB schickt heute Schiedsrichter Felix Wagner (25) nach Dresden und bei ihm ist Vorsicht geboten. Denn beim Mann vom SSV Glött hagelte es in seinen Partien ordentlich Karten. In dieser Saison kam er fünfmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, dabei verteilte er sage und schreibe 32 Gelbe Karten, eine Rote Karte und pfiff vier Elfmeter. In der 3. Liga zeigte er in fünf Partien 33 Mal Gelb, einmal Rot und zeigte zweimal auf den Punkte. Im DFB-Pokal leitete er die Begegnung zwischen dem BFC Dynamo und dem, VfL Bochum, verteilte dabei acht Gelbe, zwei Rote und gab einen Elfmeter. Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld pfiff er in dieser Saison noch gar nicht. Die einzige Begegnung der SGD, die er jemals leitete, war der 2:1-Heimsieg am 13. Dezember 2024 gegen den SV Waldhof Mannheim (2:1). Dabei verteilte er auch "nur" drei Gelbe Karten. Eine Partie der Arminia hat er noch nie gepfiffen. Das ist heute also eine Premiere. Wagner assistieren an den Linien Martin Speckner und Simon Schreiner. Vierter Offizieller ist Lasse Koslowski. Im Kölner Video-Keller sitzen Guido Winkmann und Holger Henschel.

Bei den Begegnungen von Schiedsrichter Felix Wagner (25) gab es bisher immer zahlreiche Karten. © IMAGO / Fotostand

8.50 Uhr: Druck im Abstiegskampf! So haben die anderen Teams in der 2. Bundesliga gespielt

Greuther Fürth siegte am Samstag bei Holstein Kiel und rückte Dynamo wieder auf die Pelle, hat nun ebenfalls 19 Punkte auf dem Konto. © Daniel Bockwoldt/dpa

8.30 Uhr: Dynamo Dresden hat seit sechs Jahren nicht mehr gegen Bielefeld verloren - Hält die Serie heute?

Seit sechs Jahren hat Dynamo Dresden nicht mehr gegen Arminia Bielefeld verloren. Hält diese Serie heute? Die letzte Niederlage stammt vom 15. Juni 2020, als die SGD in der 2. Bundesliga nach einer Serie von Corona-Fällen zig Spiele nachholen musste und auf der Bielefelder Alm mit 0:4 unterlag. Seitdem gab es vier Siege für Dynamo und ein Unentschieden. Und das war ein dramatisches, denn das Stamm-Team hätte in der vergangenen Saison in der 3. Liga in Bielefeld aufsteigen können, führte am 3. Mai auch bis zur Nachspielzeit, ehe ein Eigentor von David Kubatta die Party crashte. Beide Teams stiegen trotzdem auf, wobei Bielefeld dann den besseren Start in die 2. Bundesliga erwischte, mittlerweile aber ebenfalls im Abstiegskampf angekommen ist. Die Arminia startete nach der Winterpause mit einer Niederlage bei Fortuna Düsseldorf und einem 2:2-Unentschieden gegen Holstein Kiel daheim.

Seit sechs Jahren hat Dynamo nicht mehr gegen Bielefeld verloren, hält die Serie heute? © osnapix / Michael Titgemeyer

8 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Wir versorgen Euch hier bis zum Anpfiff, während der Partie und nach der Begegnung mit allen wichtigen Informationen.