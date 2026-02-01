Dynamo gegen Bielefeld live: Seit sechs Jahren nicht mehr verloren! Hält die Serie heute?

Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld im Liveticker: Seit sechs Jahren nicht mehr verloren! Hält die Serie heute?

Von Tina Hofmann

Dresden - Bei Minusgraden will Dynamo Dresden heute im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Arminia Bielefeld die Herzen der Fans erwärmen und dem Gegner einen heißen Tanz im Abstiegskampf anbieten.

Die ersten beiden Partien nach der Winterpause hat die SGD in der 2. Bundesliga gewonnen, am Sonntag will das Team von Trainer Thomas Stamm im besten Falle nachlegen. Wir berichten für Euch im Liveticker und versorgen Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff mit allen wichtigen Informationen.

8.50 Uhr: Druck im Abstiegskampf! So haben die anderen Teams in der 2. Bundesliga gespielt

Greuther Fürth siegte am Samstag bei Holstein Kiel und rückte Dynamo wieder auf die Pelle, hat nun ebenfalls 19 Punkte auf dem Konto. © Daniel Bockwoldt/dpa

8.30 Uhr: Dynamo Dresden hat seit sechs Jahren nicht mehr gegen Bielefeld verloren - Hält die Serie heute?

Seit sechs Jahren hat Dynamo Dresden nicht mehr gegen Arminia Bielefeld verloren. Hält diese Serie heute? Die letzte Niederlage stammt vom 15. Juni 2020, als die SGD in der 2. Bundesliga nach einer Serie von Corona-Fällen zig Spiele nachholen musste und auf der Bielefelder Alm mit 0:4 unterlag. Seitdem gab es vier Siege für Dynamo und ein Unentschieden. Und das war ein dramatisches, denn das Stamm-Team hätte in der vergangenen Saison in der 3. Liga in Bielefeld aufsteigen können, führte am 3. Mai auch bis zur Nachspielzeit, ehe ein Eigentor von David Kubatta die Party crashte. Beide Teams stiegen trotzdem auf, wobei Bielefeld dann den besseren Start in die 2. Bundesliga erwischte, mittlerweile aber ebenfalls im Abstiegskampf angekommen ist. Die Arminia startete nach der Winterpause mit einer Niederlage bei Fortuna Düsseldorf und einem 2:2-Unentschieden gegen Holstein Kiel daheim.

Seit sechs Jahren hat Dynamo nicht mehr gegen Bielefeld verloren, hält die Serie heute? © osnapix / Michael Titgemeyer

8 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Wir versorgen Euch hier bis zum Anpfiff, während der Partie und nach der Begegnung mit allen wichtigen Informationen.