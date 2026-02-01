Dynamo gegen Bielefeld live: Seit sechs Jahren nicht mehr verloren! Hält die Serie heute?
Dresden - Bei Minusgraden will Dynamo Dresden heute im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Arminia Bielefeld die Herzen der Fans erwärmen und dem Gegner einen heißen Tanz im Abstiegskampf anbieten.
Die ersten beiden Partien nach der Winterpause hat die SGD in der 2. Bundesliga gewonnen, am Sonntag will das Team von Trainer Thomas Stamm im besten Falle nachlegen.
Wir berichten für Euch im Liveticker und versorgen Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff mit allen wichtigen Informationen.
8.50 Uhr: Druck im Abstiegskampf! So haben die anderen Teams in der 2. Bundesliga gespielt
Die 2. Bundesliga bleibt weiterhin extrem ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Das zeigt bislang auch der 20. Spieltag, in dem die Konkurrenten im Abstiegskampf punkteten.
Am Samstag gewannen Greuther Fürth (2:1 bei Holstein Kiel) und auch Eintracht Braunschweig (1:0 zu Hause gegen den Karlsruher SC).
Am Freitag musste der 1. FC Magdeburg allerdings die zweite Heimniederlage in Serie einstecken. Nach den null Punkten gegen Dynamo ging die Mannschaft von Trainer Petrik Sander auch gegen Hannover 96 (1:2) leer aus.
In der oberen Tabellenhälfte gab es einen Rückschlag im Aufstiegskampf für den FC Schalke 04 (kommender Gegner der SGD), das Team unterlag beim VfL Bochum mit 0:2. Ebenfalls am Samstag siegte die SV Elversberg in einem wilden Top-Spiel auf dem Betzenberg mit 2:1 beim 1. FC Kaiserslautern, wobei die Pfälzer ab Ende der ersten Halbzeit in Unterzahl spielten und mit Ivan Prtajin ihren stärksten Mann schon vorher aufgrund einer Knöchelverletzung verloren hatten.
Noch am Freitag trennten sich der 1. FC Nürnberg und Preußen Münster 1:1-Unentschieden. Heute spielen parallel zu Dynamo Hertha BSC gegen den SV Darmstadt 98, Fortuna Düsseldorf empfängt den SC Paderborn.
8.30 Uhr: Dynamo Dresden hat seit sechs Jahren nicht mehr gegen Bielefeld verloren - Hält die Serie heute?
Seit sechs Jahren hat Dynamo Dresden nicht mehr gegen Arminia Bielefeld verloren. Hält diese Serie heute? Die letzte Niederlage stammt vom 15. Juni 2020, als die SGD in der 2. Bundesliga nach einer Serie von Corona-Fällen zig Spiele nachholen musste und auf der Bielefelder Alm mit 0:4 unterlag.
Seitdem gab es vier Siege für Dynamo und ein Unentschieden. Und das war ein dramatisches, denn das Stamm-Team hätte in der vergangenen Saison in der 3. Liga in Bielefeld aufsteigen können, führte am 3. Mai auch bis zur Nachspielzeit, ehe ein Eigentor von David Kubatta die Party crashte.
Beide Teams stiegen trotzdem auf, wobei Bielefeld dann den besseren Start in die 2. Bundesliga erwischte, mittlerweile aber ebenfalls im Abstiegskampf angekommen ist.
Die Arminia startete nach der Winterpause mit einer Niederlage bei Fortuna Düsseldorf und einem 2:2-Unentschieden gegen Holstein Kiel daheim.
8 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Wir versorgen Euch hier bis zum Anpfiff, während der Partie und nach der Begegnung mit allen wichtigen Informationen.
