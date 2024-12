Dynamo gegen Bielefeld live: Drama vor zehn Jahren! Das war die schlimmste SGD-Partie gegen Arminia

Vor zehn Jahren erlebte Dynamo Dresden das wohl dramatischste Spiel gegen Arminia Bielefeld, das bis heute keiner vergessen hat.

Am 11. Mai 2014 ging es für die SGD um das sportliche Überleben in der 2. Bundesliga, dafür wäre im direkten Duell mit der Arminia ein Sieg oder ein Unentschieden nötig gewesen, um sich in die Relegation zu retten.

In einer völlig wilden Partie, in der die Arminia aufgrund der Gelb-Roten-Karte von Ex-Dynamo Thomas Hübener ab der 37. Minute nur noch zu zehnt war, dank Fabian Klos mit 2:0 in Führung ging (41. und 63. Minute). Zwischendurch hatte auch Dresdens Linksverteidiger Cheikh Gueye Gelb-Rot gesehen.

Nach dem 0:2-Rückstand stand die Partie aufgrund zahlreicher Böller aus dem K-Block sogar kurz vorm Abbruch, doch Mickaël Poté und Robert Koch ließen mit ihren Toren zum 1:2 und 2:2 die Hoffnung wieder aufblühen.

Nur eine Minute nach Kochs Ausgleich traf Kacper Przybylko die SGD aber mitten ins Herz, Dynamo ging in die 3. Liga und seine Arminia vorerst in die Relegation.

Dort scheiterte Bielefeld in zwei legendären Spielen allerdings am SV Darmstadt 98, die sich ein Jahr zuvor nur durch die Insolvenz der Kickers Offenbach in der Liga hielten. Sie marschierten anschließend bis in die Bundesliga durch.

In Dresden war Endzeitstimmung angesagt, die Fans entrollten das Skandal-Plakat: "Ihr habt eine Stunde, um unsere Stadt zu verlassen."