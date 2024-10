Dynamo gegen Darmstadt live: Der Ball rollt!

Dynamo Dresden gegen Darmstadt im Liveticker: Der Ball rollt!

Von Tina Hofmann

Dresden - Flutlicht, volles Stadion und alle in Gelb: Es ist angerichtet für einen heißen Abend im Rudolf-Harbig-Stadion. Dynamo Dresden will die nächste Überraschung im DFB-Pokal schaffen und empfängt in der 2. Runde ab 20.45 Uhr den SV Darmstadt 98.

Spielstand, DFB-Pokal, 2. Runde: Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 0:0 TAG24 berichtet für Euch im Liveticker vor und während der Partie, nach dem Schlusspfiff gibt es die wichtigsten Trainerstimmen.

9. Minute: Nach Zurückhaltung in den ersten Minuten, ist Dynamo jetzt öfter am Drücker als der Gegner. Die SGD nimmt den Fight hier an, kommt immer wieder in Tornähe.

8. Minute: Riesenchance Dynamo! Hauptmann legt links auf Menzel ab, der flankt und findet Daferner, der versucht, den Ball in die Maschen zu spitzeln, das Leder landet am Außennetz.

7. Minute: Jetzt versucht Lidberg in den Strafraum der Dynamos zu flanken, doch Boeder hat ein Bein dazwischen.

5. Minute: Da ist die erste Chance des Spiels und sie gehört Dynamo. Hauptmann flankt von links direkt auf den Kopf von Daferner, der das Leder aber nicht mehr direkt aufs Tor gelenkt bekommt. Der Ball fliegt links dran vorbei. Unterdessen ist die Pyro-Show der Fans immer noch nicht beendet.

4. Minute: Sapina erobert den Ball und versucht es auf rechts mit einem hohen Pass auf Meißner, doch der kann die Kugel nicht final kontrollieren.

2. Minute: Schon zu Beginn ist zu erkennen, dass Dynamo den Gegner erstmal kommen lassen wird. Sie laufen nicht hoch an, schauen erstmal, dass sie hinten stabil stehen. Das liegt Darmstadt eigentlich nicht - Mannschaften, die sich wie beim letzten Heimspiel Ulm, hinten reinstellen.

1. Minute: Gute Defensivarbeit wird heute enorm wichtig sein und Dynamo agiert tatsächlich mit einer Viererkette. Sterner, Kammerknecht, Boeder und Heise bilden die Abwehr hinten.

20.45 Uhr: Der Ball rollt!

20.40 Uhr: Silvester im Dynamo-Block. Kurz vorm Anpfiff der Partie haben die Fans massig Feuerwerk gezündet.

20.38 Uhr: Dynamo-Einheizer auf dem Rasen

Auf dem Rasen ist ein Einheizer aus der Fanszene am Mikrofon. "Ihr seid heute alle heiß und ihr gebt einhundert Prozent", schreit er. Alle Fans stehen und singen "Dy, Dy, dy, dy, dy, na, na, na,na, na, mo, mo, mo, mo, Forza Dynamo!"

20.34 Uhr: Auf dem Rasen werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Greenkeeper lockern das Grün noch einmal auf, stopfen Löcher, die beim Warmmachen entstanden sind. Auch die Darmstadt-Fans singen sich jetzt warm. Gut 500 Anhänger sind am Mittwochabend nach Dresden gereist, um ihr Team zu unterstützen.

20.30 Uhr: Noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff - der K-Block ist rammelvoll

Nur noch 15 Minuten bis zum Anpfiff - die Mannschaft postiert sich soeben vor dem K-Block, bildet eine Kette, umarmt sich und stimmt sich jetzt lautstark mit den Fans ein. Nun verschwinden die Akteure in den Katakomben und bereiten sich final auf den Pokalfight vor.

20.08 Uhr: Pokalwetter wie gegen Düsseldorf - Es regnet in Strömen!

Na, wenn das keine guten Voraussetzungen sind: Wie schon gegen Düsseldorf hat es im RHS angefangen, in Strömen zu regnen. Es ist also Pokalwetter. Seit eben ist die Mannschaft von Dynamo auf dem Rasen und macht sich warm.

Wie schon gegen Düsseldorf regnet es aktuell in Strömen im RHS. © Robert Michael/dpa

19.50 Uhr: Der Fanmarsch der Anhänger von Dynamo Dresden im Video

Hier zwei Videos des Fanmarsches der Dynamo-Anhänger und der unglaublichen Stimmung vor der Partie.

19.49 Uhr: Jeweils eine Änderung! So gehen Dynamo und Darmstadt ins Spiel

Auf beiden Seiten gibt es im Vergleich zum Liga-Spiel eine Änderung. Bei Dynamo beginnt Robin Meißner für Jakob Lemmer. Bei den Lilien startet Matondo-Merveille Papela für Philipp Förster.

Mit diesen Aufstellungen gehen die beiden Teams ins Spiel. © privat

19.35 Uhr: Die Stimmung vor dem Pokalhit ist Wahnsinn

Wahnsinn, welche Stimmung die Fans vor dem Pokalhit gegen Darmstadt via Fanmarsch erzeugt haben. Der Zug hielt dann noch einmal an, die Anhänger sangen und hüpften gemeinsam vor dem Stadion.

19.30 Uhr: Profis von Dynamo Dresden sind da!

Nun sind auch die Akteure der SGD am Stadion eingetroffen. Gegen 19.28 Uhr fuhr der Mannschaftsbus der Schwarz-Gelben vor.

Die Dynamo-Profis sind am RHS angekommen. © privat

19.20 Uhr: Ankunft Hunderter Dynamo-Anhänger am Rudolf-Harbig-Stadion

Es ist geschafft, der Fanmarsch ist am Stadion angekommen! Mit einem gigantischen Feuerwerk, bestehend aus Silvesterraketen und Leuchtfackeln, sind die Dynamo-Anhänger am heimischen Wohnzimmer eingetroffen.

Die Fans sind soeben am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen. © privat

19.11 Uhr: Team vom SV Darmstadt 98 ist eingetroffen

Die Lilien zu Gast in Dresden! Vor wenigen Minuten ist der Mannschaftsbus des SV Darmstadt 98 am Rudolf-Harbig-Stadion eingetroffen.

Gegen 19.07 Uhr fuhr der Gast aus Darmstadt vor - unter den Augen zahlreicher in Gelb gekleideter Dynamo-Fans. © privat

18.57 Uhr: Fan-Marsch läuft Richtung Rudolf-Harbig-Stadion

Die Dynamos ziehen weiter durch die Straßen - nur das Ziel selbst ist noch längst nicht in Sicht, ist dieses noch ein gutes Stück entfernt.

Während des Fanmarschs wird reichlich Pyrotechnik gezündet. © privat

18.48 Uhr: Hunderte Dynamos ziehen durch die Straßen der Stadt

Gegrüßet seist du, Dynamo! - so zumindest die Glaubensausrichtung der aktiven SGD-Fanszene, die mit einem gigantischen "AVE DYNAMO"-Banner vorneweg, gemeinsam mit hunderten weiteren Schwarz-Gelben, in Richtung Wahlfahrtsort RHS pilgert.

"AVE DYNAMO" steht auf dem riesigen Banner, der an vorderster Front präsentiert wird. © privat

18.40 Uhr: Polizei sichert Fanmarsch ab

Die Polizei ist, wie es im Vorfeld zu erwarten gewesen war, ebenfalls mit von der Partie und begleitet den Fanmarsch der Schwarz-Gelben.

Sächsische Beamte der Dresdner Polizei und der Bereitschaftspolizei sichern den Fanmarsch ab. © privat

18.37 Uhr: Dynamo-Fangesänge hallen durch die Dresdner City

Nicht nur ein akustisches Feuerwerk wird von der Dresdner Anhängerschaft abgefackelt, auch die ein oder andere Leuchtfackel wird während des Fanmarschs gezündet.

Auf dem Weg ins Stadion wird reichlich Pyrotechnik gezündet. © privat

18.30 Uhr: Dynamo-Fanmarsch setzt sich in Bewegung

Vor wenigen Minuten hat sich der Fanmarsch in Bewegung gesetzt, pilgert nun geschlossen in Richtung heimisches Wohnzimmer.

Ein Blick auf den Wiener Platz genügt, um zu registrieren: Dynamos Anhängerschaft hat Bock auf einen packenden Pokal-Fight gegen Darmstadt. © privat

18.25 Uhr: Alle in Gelb! Dynamo-Fans sammeln sich auf dem Wiener Platz

Hunderte Dynamo-Anhänger sind dem Aufruf "Alle in Gelb" der aktiven Fanszene gefolgt - und haben sich in Massen auf dem Wiener Platz, nur unweit des Hauptbahnhofes, versammelt. Von dort geht es geschlossen in Richtung Rudolf-Harbig-Stadion.

Reges Treiben auf dem Wiener Platz! Unter dem Motto "Alle in Gelb" werden Hunderte in Richtung Rudolf-Harbig-Stadion marschieren. © privat

18.18 Uhr: Polizei-Hubschrauber über Stadion gesichtet

Seit geraumer Zeit kreist über dem Rudolf-Harbig-Stadion ein Hubschrauber der Polizei. Die heutige Pokal-Begegnung unterliegt zwar keiner gesonderten Sicherheitsstufe, wollen sächsische Beamte der Dresdner Polizei und der Bereitschaftspolizei die Geschehnisse im Stadionumfeld dennoch zusätzlich aus der Luft absichern. Welche Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld der Partie getroffen wurden und wie sich die Beamten auf das heutige Heimspiel der SGD vorbereiten haben, erfahrt Ihr hier: "Pokalknaller für Dynamo gegen Darmstadt: So bereitet sich die Polizei auf das Spiel vor".

Der Polizei-Hubschrauber ist trotz des frühen Einbruchs der Dunkelheit gut zu erkennen. © privat

18.07 Uhr: Erste Dynamo-Fans warten auf Stadionöffnung

Die ersten Dynamo-Anhänger haben sich bereits vor den Stadiontoren zusammengefunden. Doch noch müssen sich die Fans etwas gedulden, öffnen die Tore des Rudolf-Harbig-Stadion erst um 18.45 Uhr.

Die ersten Dynamo-Fans warten auf den Einlass ins Rudolf-Harbig-Stadion. © privat

18 Uhr: DFB-Prämie winkt! Was Dynamo Dresden fürs Weiterkommen kassiert

Dynamo hat durch die Teilnahme an der ersten und der zweiten Runde im DFB-Pokal bereits insgesamt 628.359 Euro Prämie vom DFB kassiert. Für den Einzug ins Achtelfinale gibt es 837.813 Euro. Das würde für alle drei Runden gesamt dann rund 1,5 Millionen Euro machen. Geld, das die SGD gut gebrauchen kann.

Im Falle eines Weiterkommens winkt der SGD ein Geldsegen in Höhe von 628.359 Euro. © Bildmontage: IMAGO / kolbert-press, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

17.30 Uhr: Darum darf Dynamo-Trainer Thomas Stamm in der Coaching-Zone kein Gelb tragen

Einer, der zwar vor und nach dem Spiel Gelb tragen darf, aber nicht während des Spiels, ist Trainer Thomas Stamm. Weil die Mannschaft in Gelb spielt, darf sein Outfit nicht die gleiche Farbe haben. Er kann also eventuell nur einen gelben Hoodie und die schwarze Winterjacke drüber tragen.

Thomas Stamm (2.v.l.) darf heute nur vor und nach dem Spiel Gelb tragen, während der Partie nicht. © Lutz Hentschel

17 Uhr: Alle in Gelb! Die aktive Fan-Szene ruft zu Fanmarsch und einheitlichem Outfit auf

Pokalspiele sind besondere Spiele, vor allem, wenn sie abends unter Flutlicht stattfinden. Die aktive Fanszene ruft schon seit Wochen zur Aktion "Alle in Gelb" auf. Das heißt, alle Fans sollen in einem gelben Shirt, einer gelbe Jacke, einem gelben Hoodie oder eben einem Trikot kommen. So soll eine eindrucksvolle Kulisse im RHS geschaffen werden. Vor dem Anstoß wollen die Fans zudem gemeinsam vom Wiener Platz zum Stadion laufen. Treffpunkt ist 18.15 Uhr am Hauptbahnhof/Wiener Platz.

Schon gegen Düsseldorf kamen in der ersten Runde des DFB-Pokal (fast) alle in Gelb. © Lutz Hentschel

16.30 Uhr: Dieser Spieler ist der große Verlierer beim SV Darmstadt 98

Irgendwie kann er einem leid tun: Torhüter Karol Niemczycki kam im Sommer von Fortuna Düsseldorf nach Darmstadt, wollte sich bei den Lilien zur Nummer eins durchsetzen, am Ende blieb Marcel Schuhen aber doch im Verein. Unter Lieberknecht durfte er wenigstens im Pokal in der ersten Runde noch das Tor hüten, doch jetzt reicht es nicht einmal mehr für den Kader. Kohfeldt hält nichts von einer Rotation in den Wettbewerben, das würde den DFB-Pokal ja abwerten. Zudem ist mittlerweile aber auch Alexander Brunst die Nummer zwei, Niemczycki hielt zuletzt in der Hessenliga.

In der ersten Pokalrunde durfte er noch halten, mittlerweile ist Karol Niemczycki der große Verlierer bei den Lilien. © Michael Schwartz/dpa

16.10 Uhr: Hier wird der DFB-Pokal-Knaller zwischen Dynamo und Darmstadt heute übertragen

Dynamo-Fans brauchen gute Connections oder sie gucken leider in die Röhre. Viele haben für die 3. Liga ein Abo bei MagentaSport, doch das hilft heute nicht. Die Partie gegen den SV Darmstadt wird nur exklusiv auf Sky beziehungsweise dem Streamingdienst Wow übertragen. Im Free-TV läuft ab 20.45 Uhr die Partie 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München beim ZDF. Alle Infos zu Dynamo gegen Darmstadt erfahrt ihr aber in unserem Liveticker.

Die Partie im DFB-Pokal heute wird exklusiv bei Sky und Wow gezeigt. © IMAGO / ActionPictures

15.50 Uhr: So ist die Form von Dynamo und Darmstadt in den vergangenen Spielen

Bei der Auslosung wird wohl eher Dynamo gejubelt haben. Damals lief es für Darmstadt unter Trainer Torsten Lieberknecht überhaupt nicht rund, die SGD hingegen hatte einen Lauf. Nun hat sich das Bild ein wenig geändert. Die Schwarz-Gelben bekamen am Samstag gerade rechtzeitig die Stimmungskurve mit dem Last-Minute-Sieg gegen Hannover 96 II. Bei Darmstadt war das 1:1 gegen den SSV Ulm ein kleiner Stimmungsdämpfer, aber de facto gab es für die Lilien in den vergangenen sechs Spielen nur eine Niederlage. Besonders eindrucksvoll war der 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Offensiv haben die Hessen einiges zu bieten, doch ähnlich wie bei Dynamo könnte die Defensive eine Schwachstelle sein.

Besonders eindrucksvoll war der 5:1-Erfolg der Lilien gegen den 1. FC Köln. © Uwe Anspach/dpa

15.30 Uhr: Diese Dynamo-Spieler wechselten nach Darmstadt

In der Historie der beiden Vereine wechselten einige Spieler von Dynamo nach Darmstadt. Nach dem Abstieg 2014 waren es mit Innenverteidiger Romain Brégerie und Mittelfeldspieler Tobias Kempe gleich zwei Akteure im Doppelpack. Während Kempe immer noch (war dazwischen ein Jahr in Nürnberg) am "Bölle" kickt und heute Abend dabei ist, wechselte der Franzose nach seiner Zeit in Dresden noch nach Ingolstadt und Magdeburg, ehe er seine Karriere 2020 beendete. 2019 suchte Erich Berko den Weg von Dynamo nach Hessen, in diesem Sommer war es Paul Will, der jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht zur Verfügung steht. Über den Umweg Aachen kam auch Marcel Heller von Dresden nach Darmstadt, andersherum wechselte Yannick Stark 2021 von den Lilien zur SGD.

Tobias Kempe (l.) und Romain Brégerie (r.) wechselten nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga 2014 zu den Lilien. © Imago / Jan Huebner

15.10 Uhr: So kamen Dynamo Dresden und der SV Darmstadt 98 in die zweite DFB-Pokal-Runde

Dynamo Dresden schaffte in der ersten Runde eine faustdicke Überraschung und siegte im eigenen Stadion gegen Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf mit 2:0. Christoph Daferner und Robin Meißner schossen die Tore. Der SV Darmstadt 98 hatte ein leichtes Los, setzte sich bei Regionalligist Teutonia Ottensen mit 3:1 durch. Die Treffer erzielten Kai Klefisch, Fabian Nürnberger und Oscar Vilhelmson.

Christoph Daferner traf in der ersten Runde gegen Düsseldorf zum 1:0. © Lutz Hentschel

14.50 Uhr: Schlechtes Omen? Der heutige Schiedsrichter pfiff Dynamo schon mal beim DFB-Pokal-Ausscheiden

Ist es ein schlechtes Omen? Der heutige Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler (43). Er piff Dynamo ausgerechnet auf den Tag genau vor fünf Jahren beim bitteren Pokal-Aus bei Hertha BSC. Nach Elfmeterschießen musste sich die SGD am 30. Oktober 2019 mit 7:8 geschlagen geben. Generell hat Dynamo keine gute Bilanz unter Stieler. Er hat sieben Partien von Dresden geleitet, dabei sprang ein Sieg auswärts 2015 bei den Stuttgarter Kickers (4:3) heraus. Dem gegenüber stehen drei Niederlagen und drei Unentschieden. Das letzte Mal piff Stieler die SGD beim Heimspiel am 30. April 2022 gegen Jahn Regensburg. Es gab ein 1:1. Ihm assistieren heute Christian Gittelmann und Mark Bosch. Der Vierte Offizielle ist Daniel Bartnizki.

Tobias Stieler (r.) pfiff die SGD beim bitteren Pokal-Aus vor fünf Jahren bei Hertha BSC. © Imago / Dennis Hetzschold

14.30 Uhr: Das erwartet Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt vom Pokalhit gegen Dynamo

Lilien-Coach Florian Kohfeldt hat den SV Darmstadt 98 am 7. September von Torsten Lieberknecht übernommen. Der erfahrene Trainer weiß, was in Dresden auf sein Team zukommt. Mehr Infos dazu findet Ihr im Artikel: "Kohfeldt erwartet heißes Pokalduell gegen Dynamo Dresden! Lilien-Stürmer fehlt wohl!"