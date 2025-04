Dynamo gegen Ingolstadt live: Testroet trifft zum 2:1 mitten ins Dresdner Herz

Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt im Liveticker: Testroet trifft zum 2:1 mitten ins Dresdner Herz.

Von Tina Hofmann

Dresden - Dynamo Dresden will die Spitze an der Tabelle der 3. Liga verteidigen und spielt am heutigen Abend gegen den FC Ingolstadt. Aktuell steht es 1:2.

Die Gäste waren durch Tim Heike aus dem Nichts mit 1:0 in der 35. Minute in Führung gegangen, doch die SGD brauchte nicht lang, um sich zu schütteln. Schon in der 43. Minute erzielte Jonas Sterner per Traumtor den Ausgleich. Doch kurz nach der Pause trifft ausgerechnet Dynamos Aufstiegsheld von 2016, Pascal Testroet zum 1:2 (48. Minute). Spielstand: Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 1:2 Tore: 0:1 Tim Heike (35. Minute), 1:1 Jonas Sterner (43. Minute), 1:2 Pascal Testroet (48. Minute) Alle Infos vor dem Spiel, rund um die Partie und nach dem Abpfiff bekommt Ihr hier in unserem Liveticker.

63. Minute: Der Ball will aktuell einfach nicht rein. Kother bringt das Leder gefährlich auf Boevink, der den Ball abwehrt, dann kommt Daferner nicht mehr ganz an die Kugel heran.

61. Minute: Doppelter Wechsel bei Ingolstadt: Kamnuric und Besuschkow gehen vom Feld, Deichmann und Kopacz kommen. Nach der Halbzeit hatte bereits Zeitler den Torschützen Heike ersetzt.

56. Minute: Dynamo versucht weiter Druck zu machen und auf den Ausgleich zu drängen, Ingolstadt hat sich aktuell eher zurückgezogen.

53. Minute: Die Riesenchance zum Ausgleich! Sterner flankt auf den völlig freistehenden Boder, doch der setzt den Kopfball ganz knapp neben den rechten Pfosten.

Kurz nach der Pause trifft ausgerechnet Pascal Testroet zum 1:2

48. Minute: Oh, nein! Ausgerechnet Pascal Testroet nimmt den Ball im Sechzehner an und trifft per Seitfallzieher zum 1:2. Solche Tore hat er früher auch für die SGD geschossen.

Hier trifft Pascal Testroet (am Boden) per Seitfallzieher zum 2:1 für Ingolstadt. © IMAGO / Fotostand

20.04 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft.

Halbzeit! 1:1 zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt

19.49 Uhr: Halbzeit in Dresden! Mit einem 1:1 geht es in die Kabinen. Was für eine Halbzeit, so war es fast zu erwarten. Dynamo war allerdings eine halbe Stunde lang drückend überlegen, verpasst aber das Führungstor, ehe dann Ingolstadt dem Gastgeber die kalte Dusche verpasst. Das Gute aber: die SGD braucht nicht lange, um sich zu schütteln und kommt schnell durch Jonas Sterner zum Ausgleich. Das war mental ganz wichtig. Es wird eine spannende zweite Hälfte.

Jonas Sterner erzielte den wichtigen Ausgleich in der ersten Hälfte. © Robert Michael/dpa/ZB

45.+3: Sterner nimmt nochmal Maß, doch dieses Mal geht der Schuss drüber.

44. Minute: Da ist fast das 2:1 für Ingolstadt! Pascal Testroet geht auf Schreiber zu, doch der pariert stark gegen den Dynamo-Aufstiegsheld von 2016.

Jonas Sterner trifft für Dynamo Dresden per Traumtor zum 1:1-Ausgleich

43. Minute: Jaaaaaaaa! Da ist der Ausgleich für Dynamo. Jonas Sterner nimmt an der Strafraumgrenze den Ball an, legt ihn sich in Ruhe vor und zirkelt dann ein Traumtor ins linke obere Toreck.

Jakob Lemmer trifft, doch er bekommt den Ball an die Hand und das Tor zählt nicht

40. Minute: Jetzt gibt es riesige Diskussionen! Dynamo macht durch Lemmer den Ausgleich, doch Felix Weller gibt den Treffer nicht - und das zurecht. Lemmer bekommt den Ball an die Hand und drückt den Ball damit über die Linie. Hauptmann bekommt wegen Meckerns noch die Gelbe Karte.

39. Minute: Kother dribbelt sich auf links durch, passt an der Strafraumgrenze auf Sapina, der setzt das Leder neben den linken Pfosten.

37. Minute: Das hatte sich überhaupt nicht abgezeichnet! Bitter für die SGD, die bis dahin aber wirklich alles im Griff hatte. Jetzt müssen die Schwarz-Gelben hart für die Punkte heute Abend kämpfen.

Ingolstadt geht aus dem Nichts mit 1:0 in Führung

35. Minute: Das darf doch nicht wahr sein! Aus dem Nichts geht Ingolstadt in Führung. Kanuric passt in einem hohen Bogen auf Heike und der netzt zum 1:0 für die Gäste ein.

Hier trifft Tim Heike aus dem Nichts zum 1:0 für Ingolstadt. © Robert Michael/dpa/ZB

33. Minute: Dynamo bleibt weiterhin am Drücker, doch der finale Spielzug zur Führung will noch nicht gelingen.

29. Minute: Das Spiel ist unterbrochen, weil Elias Decker den Ball übel gegen den Kopf bekommen hat. Während der behandelt wird, hallt es herabwürdigende Gesänge gen Spieler, das ist total unnötig.

28. Minute: Nach einem Einwurf entwickelt jetzt auch mal Ingolstadt Druck, doch Dynamo verteidigt alles weg, was es zu verteidigen gibt.

26. Minute: Und da ist der nächste Vorstoß und die nächste Ecke, dieses Mal holt sie Boeder heraus. Was einzig und allein noch fehlt, ist das Tor. Dynamo ist nach wie vor drückend überlegen.

23. Minute: Die nächste Ecke für Dynamo, der Ball kommt von Hauptmann auf Kammerknecht, dann zu Daferner, der aber weit über den Kasten schießt. Ingolstadt hat enorme Probleme mit dem SGD-Druck.

17. Minute: Und die nächste Chance für Dynamo, die aktuell drückend überlegen sind. Risch zirkelt eine Ecke in den Sechzehner, Bünning kommt an den Ball, kann ihn aber nicht mehr aufs Tor zirkeln.

16. Minute: Das war stark gemacht von Lemmer, der sich rechts wieder durchtankt, doch Boevink wehrt den Ball wieder ab.

Sascha Risch sieht die fünfte Gelbe Karte und fehlt gegen Osnabrück

14. Minute: Und da ist die erste Gelbe Karte für Dynamo: Sascha Risch bekommt den Karton und ist gegen Osnabrück gesperrt. Das war total unnötig in der Entstehung, da die SGD unsauber aus der eigenen Hälfte herausgespielt hat.

12. Minute: Wieder eine gute Aktion! Daferner passt auf Boder, der bringt das Leder aufs Tor, Boevink rettet wieder in höchster Not.

Hätte Dynamo schon in der 10. Minute Elfmeter bekommen müssen?

10. Minute: Dynamo dringt in den Strafraum vor, erst liegt Lemmer am Boden, dann kommt Daferner und stürzt über einen Ingolstädter. Er bleibt im Strafraum zunächst liegen, doch jetzt geht es weiter. Die Aktion an Lemmer von Lorenz hätte gut und gern Elfmeter geben können, vielleicht auch müssen.

9. Minute: Felix Keidel probiert es für den FCI jetzt mal aus der Distanz, doch Tim Schreiber im Dynamo-Kasten hat den Ball sicher.

7. Minute: Sascha Risch bringt den Ball richtig gefährlich aufs Tor, doch Pelle Boevink im Tor hechtet sich nach vorn und faustet das Leder weg.

6. Minute: Dominik Kother geht aus rechts, kann nur durch ein Foul gestoppt werden - der erste Freistoß für die SGD.

5. Minute: Dynamo verteidigt kompakt und energisch, bis jetzt enden die Ingolstädter Offensivbemühungen an der Dresdner Strafraumgrenze.

3. Minute: Schiedsrichter Felix Weller hat in 22 Drittliga-Spielen 109 Gelbe Karten verteilt und bleibt seinem Stil gleich treu: Tim Heike sieht berechtigterweise gleich den gelben Karton.

3. Minute: Hauptmann hat das Auge für Lemmer, der nimmt den Ball im Sechzehner an und legt sich die Kugel vor, sein Schuss wird allerdings geblockt.

1. Minute: Der K-Block ist voll da und pusht die Stimmung mit "Dy, dy, dy, dy, dy, dy, na....moooo".

19.01 Uhr: Der Ball rollt, Dynamo Dresden jagt gegen den FC Ingolstadt den nächsten Sieg

Jetzt geht's los! Dynamo Dresden will gegen Ingolstadt den nächsten Sieg in der Englischen Woche.

18.55 Uhr: Das Rund ist fast voll - nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff

Das Rund hat sich gut gefüllt, die Hymne, der "12. Mann" läuft und gleich geht es los.

18.50 Uhr: Dynamo-Coach Thomas Stamm erwartet "enges Spiel"

Thomas Stamm sagt: "Unterm Strich wird es denke ich ein enges Spiel. Wenn man Ingolstadt sieht, wie sie zuletzt agiert haben. Sie haben mit die beste Offensive und haben sich defensiv stabilisiert."