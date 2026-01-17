Dynamo gegen Fürth live: Nicht ausverkauft! Noch gibt es Tickets fürs Spiel heute

Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth im Liveticker: Nicht ausverkauft! Noch gibt es Tickets fürs Spiel heute.

Von Tina Hofmann

Dresden - Am heutigen Sonnabend startet Dynamo Dresden in die Mission Klassenerhalt 2.0. Im Keller-Duell mit der SpVgg Greuther Fürth muss ab 13 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion ein Sieg her, um den Anschluss an das rettende Ufer in der 2. Bundesliga nicht gleich zum Rückrundenauftakt zu verlieren.

Alle fiebern nach einem intensiven und guten Trainingslager in der Türkei und mit fünf Neuzugängen an Bord dem ersten Spiel im neuen Jahr entgegen. TAG24 berichtet für Euch im Liveticker und liefert Euch die wichtigsten Informationen vor, während und nach der Begegnung.

9.20 Uhr: Welche Neuzugänge schaffen es bei Dynamo Dresden heute in die Startelf?

Mit Elias Bethke hat Dynamo Dresden in der Winterpause einen neuen Torhüter fest verpflichtet, ansonsten kamen vier Leihspieler zur SGD. Innenverteidiger Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Außenbahnspieler Jonas Sterner (Hannover 96) sowie die Mittelfeldakteure Robert Wagner (Holstein Kiel) und Jason Ceka (SV Elversberg) wurden ausgeliehen. Bei Keller, Wagner und Ceka ist die Chance sehr hoch, dass sie heute gegen Fürth starten, zwischen Sterner und Konrad Faber dürfte die Entscheidung extrem eng sein. Ein ganz großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Elias Bethke, da er nach langer Verletzung erst diese Woche wieder voll trainieren konnte, ist ein Einsatz von Tim Schreiber mehr als wahrscheinlich.

Dürfte heute in der Startelf stehen: Neuzugang Thomas Keller. © Lutz Hentschel

9 Uhr: Das Rudolf-Harbig-Stadion ist das erste Mal in dieser Saison heimseitig nicht ausverkauft

Das Rudolf-Harbig-Stadion wird heute zum ersten Mal seit der Rückkehr in die 2. Bundesliga heimseitig nicht ausverkauft sein. Aktuell gibt es immer noch zahlreiche reguläre Tickets und auch Zweitmarkt-Verwerter-Karten, also Jahreskarten-Besitzer oder Ticketinhaber, die ihre Karte heute nicht nutzen können. Wer kurz entschlossen doch noch gehen möchte, kann ein Ticket im Online-Shop erwerben, allerdings nur bis 11 Uhr!

Nach dem Winter Game im Eishockey wurde seit Donnerstag der neue Rasen verlegt. Ausverkauft ist das Stadion heute nicht. © Norbert Neumann

8.40 Uhr: Premiere in dieser Saison! Felix Prigan pfeift Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth

Das wichtige Keller-Duell zwischen Dynamo Dresden und Greuther Fürth pfeift heute Felix Prigan (26) aus Deizisau. Der junge Mann war in dieser Saison an noch gar keinem SGD-Spiel beteiligt. In der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga leitete er eine Begegnung, den Auftakt am 9. August 2024 gegen Energie Cottbus. Es war ein wildes Spiel, in dem die SGD schnell mit 0:2 zurücklag, am Ende aber 4:2 siegte. Es war das bislang einzige Spiel, dass Prigan von Dynamo pfiff, die Bilanz unter ihm ist also bestens. Ihm assistieren Asmir Osmanagic und Michael Näther an den Linien, Tim Kohnert ist Vierter Offizieller und Günter Perl sowie Franziska Wildfeuer sitzen für den VAR im Video-Keller.

Felix Prigan (26) aus Deizisau leitet heute das Spiel von Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth. © IMAGO / Team 2

8.20 Uhr: Diese Spieler fallen heute bei Dynamo Dresden aus

Auf jeden Fall verzichten muss Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm heute auf Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler, die ein grippaler Infekt nach dem Trainingslager in der Türkei erwischt hat. Auch Jan-Hendrik Marx wird nach seiner Verletzung wohl noch nicht zur Verfügung stehen. Lennart Grill ist langzeitverletzt. Damit verpasst er das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Das gibt es hingegen für SGD-Neuzugang Robert Wagner, der in der Saison 2023/24 als Leihspieler fürs Kleeblatt auflief. Der Gegner muss ebenfalls auf einige Akteure verzichten. Sascha Bansé, Noah König, Marco John, Ingi Bjarnson und David Abrangao fallen auf jeden Fall aus. Hinter den wichtigen Säulen Julian Green (Adduktoren) und Felix Klaus (Knie) steht ein Fragezeichen, allerdings zeigte sich Trainer Heiko Vogel optimistisch, dass beide auflaufen können.

Nils Fröling fehlt heute auf jeden Fall, er leidet an einem grippalen Infekt. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Riesige Plakataktion und Fanmarsch! Alle fiebern dem Rückrundenauftakt heute bei Dynamo Dresden entgegen

Mit einer riesigen Plakataktion haben die Ultras Dynamo in der Woche schon für Aufsehen gesorgt und alle Anhänger auf die Mission Klassenerhalt eingeschworen. Die Fans plakatierten nicht nur zahlreiche ausgewählte Orte im Dresdner Stadtgebiet, sondern auch in Sachsen und Südbrandenburg. Auf Bannern waren Botschaften wie "Auf zum Fanmarsch" oder "Klassenerhalt. Jetzt erst recht" zu lesen. Um 10.15 Uhr ist heute Treff am Dresdner Hauptbahnhof, von dort wollen die Fans dann über wie Wiener Straße, den Lennéplatz und die Lennéstraße zum Stadion laufen und sich so auf die wichtige Partie einstellen. In dem Zeitraum ist mit Verkehrseinschränkungen in den genannten Bereichen zu rechnen. Mehr Informationen zur Plakataktion lest Ihr im Artikel: "Sie hängen in ganz Dresden! Was hat es mit diesen Bannern auf sich?"

Im gesamten Stadtgebiet und in Teilen Sachsens und Südbrandenburg hingen die Plakate. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann, Privat

Die Dynamo-Fans bei einem Fanmarsch im April 2023. © IMAGO / Ostseephoto

7.40 Uhr: Liveticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen die SpVgg Greuther Fürth

