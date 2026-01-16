Dynamo-Dresden-Blog: Gästeblock auf Schalke ausverkauft! So viele SGD-Fans reisen mit

 1.712.364

Dynamo-Dresden-Blog: Über 5000 SGD-Fans begleiten ihr Team nach Gelsenkirchen zum FC Schalke 04.

Dresden - Aufbruchstimmung, aber auch Abschiedszeit bei Dynamo Dresden. Am 2. Januar startete die SGD das Unternehmen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Im Trainingslager im türkischen Lara wurde mit insgesamt vier Neuzugängen die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt, in zwei Testspielen gegen den FC Aarau (3:2) und Rot-Weiss Essen (1:1) ein Sieg und ein Unentschieden eingefahren.

Am Samstag, dem 17. Januar, geht es für die Schwarz-Gelben dann beim Rückrunden-Auftakt gegen Greuther Fürth (13 Uhr) schon beinahe um alles - ein Dreier gegen den direkten Kandidaten im Abstiegskampf ist Pflicht.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

16. Januar, 12.07 Uhr: Voller Dynamo-Gästeblock auf Schalke

Die Dynamos dürfen sich auf ein stimmungsvolles Knaller-Duell beim FC Schalke 04 am 7. Februar (13 Uhr) freuen.

Für das Auswärtsspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter wurden 5400 Gästetickets verkauft, wie die SGD am Freitag mitteilte. Damit ist der Gästeblock komplett ausverkauft.

Für das erste Heimspiel des Jahres gegen die SpVgg Greuther Fürth am morgigen Samstagnachmittag gibt es hingegen noch vereinzelt Karten, sodass unentschlossene Fans kurzfristig zuschlagen können.

Kein Weg zu weit: Über 5000 Dynamo-Fans begleiten ihr Team nach Gelsenkirchen.  © Thomas Frey/dpa

15. Januar, 17.20 Uhr: Bier im Rudolf-Harbig-Stadion wird teurer

Schlechte Nachrichten für alle Stadiongänger: Ab der Rückrunde werden die Preise fürs Catering im Rudolf-Harbig-Stadion erhöht.

Wie die SGD mitteilte, werde Catering-Partner Supreme Sports Hospitality vor allem bei den Getränken eine "minimale Preisanpassung" durchführen. Das bedeute, dass sich die Preise für Softgetränke oder Bier durchschnittlich um knapp 40 Cent erhöhen. Zumindest Wasser, Kaffee oder Kakao bleiben demnach preisstabil.

Die Preise für Bier erhöhen sich im Rudolf-Harbig-Stadion ab dem Heimspiel gegen Greuther Fürth.  © Lutz Hentschel

15. Januar, 14.44 Uhr: Grippe! Diese vier Spieler fallen bei Dynamo Dresden für den Rückrundenauftakt aus

Vier Spieler von Dynamo Dresden hat es vor dem Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag mit einem grippalen Infekt erwischt.

Nils Fröling, Jonas Oehmichen, Jakub Zickler und Jan-Hendrik Marx stehen demnach nicht zur Verfügung. Alle anderen sind Stand jetzt einsatzfähig.

Am Donnerstag verkündete Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42, r.), dass vier Spieler für die Partie gegen Fürth ausfallen.  © TAG24/Tina Hofmann

15. Januar, 7.55 Uhr: Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Fürth noch nicht ausverkauft

Der Rückrundenauftakt am Samstag, 13 Uhr, gegen die SpVgg Greuther Fürth steht für Dynamo auf dem Program. Bis jetzt ist das Heimspiel noch nicht ausverkauft.

Es gibt sowohl noch regulär Tickets, als auch verfügbare Zweitmarkt-Angebote, von Karteninhabern, die ihr Ticket an dem Spieltag nicht nutzen können. Wer noch Tickets kaufen will, kann das hier tun.

Für das Heimspiel gegen Fürth gibt es noch Tickets.  © Lutz Hentschel

14. Januar, 16.30 Uhr: Fallrückzieher-Treffer von Dynamos Herrmann für "Tor des Jahres" nominiert

Macht er's nochmal?

Der sensationelle Fallrückzieher-Treffer von Luca Herrmann (26) zum 2:1-Sieg im Zweitliga-Duell bei Arminia Bielefeld am 24. August wurde bereits als "Tor des Monats August 2025" ausgezeichnet und steht nun bei der ARD-Sportschau zur Wahl für das "Tor des Jahres 2025".

Bis zum 25. Januar können die Fans aus zwölf Toren ihren Favoriten bestimmen.

Auswärts-Siegtor zum 2:1 gegen Arminia Bielefeld: Dynamo Dresdens Luca Herrmann (26) hatte per Fallrückzieher getroffen.  © IMAGO / Noah Wedel

13. Januar, 12.17 Uhr: Dynamo Dresden bricht Leihe von Dennis Duah zu Energie Cottbus ab

Die SGD hat die seit Sommer 2025 laufende Leihe von Innenverteidiger Dennis Duah (22) zum FC Energie Cottbus vorzeitig abgebrochen, wie der Klub am Dienstagmittag mitteilte. Nach Dresden kehrt er allerdings nicht zurück, stattdessen geht es sofort weiter zum TSV Havelse.

Beim Drittligisten aus Niedersachsen wird der Abwehrmann die Rückrunde ebenfalls leihweise verbringen. Sein Vertrag bei Dynamo läuft noch bis Ende Juni 2027.

In der Lausitz hatte Duah zuvor lediglich fünf Pflichtspieleinsätze absolviert. "Leider hat die Leihe in Cottbus weder für Dennis noch für uns das gewünschte Ergebnis gebracht. Nach intensiven Gesprächen mit den Kollegen in Cottbus sowie Dennis haben wir die Entscheidung getroffen, Dennis vorzeitig aus Cottbus zurückzuholen, um ihm in Havelse, bei einem Verein der 3. Liga, eine neue Chance auf regelmäßige Spielzeit zu geben", erklärte Sören Gonther (39).

Dennis Duah (22, M.) konnte sich in Cottbus nicht durchsetzen. Jetzt soll er sein Glück in Havelse finden.  © Eric Münch

12. Januar, 11 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Altlasten müssen in den Müll

Und plötzlich bröckelt die Fassade ... Das hat sie vielleicht vorher schon, bis dahin wurde aber in unserem Hotel immer versucht, den Schein zu wahren, hier im Luxus-Paradies zu wohnen.

Näher hinschauen durfte man da schon nicht. Nachdem aber die Weihnachtsfeiertage für die vor allem osteuropäischen, orthodoxen Gäste vorbei und die wieder abgereist waren, lebten wir plötzlich so richtig auf einer Baustelle.

An allen Ecken wurde gebaut. Auf jeder Etage wurden in zahlreichen Zimmern die Türen samt Rahmen ausgetauscht, Fließen abgehakt und alle möglichen Sockelleisten erneuert. Aber: Die alten blieben über Nacht einfach liegen.

Der Schuster soll bekanntlich bei seinen Leisten bleiben, Dynamo aber muss sich schnellstmöglich von den alten trennen. Zu viele individuelle Fehler, fehlende Cleverness vor dem Tor, im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel und nie zu null.

All das lag punktuell aber auch wieder im Trainingslager auf dem Boden der Tatsachen. Bleibt zu hoffen, dass das vor allem den Anstrengungen der Woche und dem fehlenden Wettkampfcharakter zuzuschieben war.

Zeit, die Altlasten endlich in den Mülleimer zu werfen und mit neuem Glanz in eine erfolgreiche Periode zu starten!

TAG24-Reporter Jens Maßlich begleitet Dynamo Dresden im Winter-Trainingslager in der Türkei.  © Tag24/MOPO

11. Januar, 07.06 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Bloß nicht verletzen!

Hat es das schon mal in einem Trainingslager gegeben? Sieben Tage standen die Schwarz-Gelben auf dem Trainingsplatz, siebenmal waren auch alle Angereisten grundsätzlich mit auf dem Platz.

Keine Reha, kein individuelles Training im Hotel und vor allem hat sich auch sonst keiner während der Einheiten und Testspiele etwas getan.

Dabei geht es mitunter so schnell! Hier ein Zweikampf, hier mal vertreten, eine alte Verletzung bricht wieder (leicht) auf. Oder man rennt einfach jeden Tag gegen eine der zwei Ecken vom Hotelbett ...

Natürlich entstehen daraus im Normalfall keine Verletzungen, die eine Pause erzwingen ... So langsam ist da genau an der einen Stelle am Schienbein aber keine Haut mehr vorhanden.

Zum Glück neigt sich das Abenteuer Antalya heute wieder dem Ende entgegen, mein Schienbein braucht wieder seine gewohnte Umgebung. Und auch der eine oder andere Dynamo kann es sicherlich kaum erwarten, die Menschen, die man liebt, wieder in die Arme zu schließen.

Jetzt bloß nicht noch verletzen und im Flieger einen Krampf holen. Gibt's nicht? Doch! Einfach mal bei Vinko Sapina und ähnlich großen Spielern nachfragen. Da ist jeder Zentimeter Beinfreiheit erwünscht.

Nicht, dass die Serie noch reißt!

10. Januar, 9.32 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Braucht's einen Lautsprecher?

Vereinzelte Medien fordern es fast wöchentlich – eigentlich immer, wenn es nicht läuft. Da ist Dynamo Dresden keine Ausnahme! Weil es in der Defensive nicht läuft, wird immer wieder ein sogenannter Lautsprecher in der Hintermannschaft gefordert.

Auch die zwei Innenverteidiger hier in den Medienzeiten – einer schon länger dabei, einer ganz neu – wurden natürlich zu ihren Ambitionen und ihrer Meinung in Sachen lautem Vorangehen auf dem Platz befragt.

Beide aber waren sich ziemlich einig, dass nicht die Lautstärke ausschlaggebend auf dem Platz ist, dass es andere Werte braucht. Und was bringt es dir und deinen Kollegen, wenn du zwar viel zu erzählen hast, aber nichts von Wert? Oder einfach deine Mitmenschen immer wieder überfrachtest?

Das kann nämlich ziemlich schnell ins Gegenteil umschlagen und dann will dir auch keiner mehr zuhören - egal, was du zu sagen hast. Nicht nur auf dem Fußball-Platz gilt: Man muss nicht immer und zu jeder Zeit seinen Senf zu allen Dingen beitragen. Erstrecht nicht, wenn deine Redeanteile ohnehin schon grundsätzlich vom Zehntel ins Tausendstel geraten.

Rede- und Meinungsfreiheit sind ein wichtiges Gut. Aber manchmal ist Schweigen auch einfach Gold.

9. Januar, 9.33 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Feilschen um jeden Cent

In den türkischen Basars ist es gang und gäbe, keiner stört sich daran. Weder der, der etwas verkaufen möchte, noch der, der etwas haben will. Schwierig wird es nur, wenn der eine gar nicht verkaufen mag, was der andere besitzt.

Aber in der Regel hat alles einen Preis. Und den muss zum Beispiel auch Sören Gonther gerade zusammen mit Coach Thomas Stamm herausfinden. Zunächst einmal aber auch, ob man den überhaupt ins Feilschen gehen möchte.

Sicherlich könnte US Lecce auf der Suche nach einem talentierten Mittelfeldspieler auch anderswo fündig werden - obwohl das Angebot sicherlich nicht so riesig ist, wie in den Läden der zahlreichen Basar-Center hier entlang der Hauptstraße, die von Hotel zu Hotel führt.

Angebliche Luxusartikel an jeder Ecke, zum ganz günstigen Preis. Allerdings weiß hier jeder, dass es sich um eine Mogelpackung handelt. Warum sollten Gucci, Louis Vuitton, Chanel & Co. ihre Sachen hier auch für 30 bis 40 Euro anbieten? Bei den Spielern ist das eine Unbekannte. Niemand weiß, wie sich der eine entwickelt. Heute rund 1,5 Millionen Euro wert, können es in zwei Jahren schon 5 Millionen sein. Oder nur noch ein Bruchteil.

Wird gefeilscht, geht es um jeden Cent. Und wer weiß, vielleicht werden sich die Verhandlungspartner im Gegensatz zu mir und Mert in seinem Laden ja auch noch einig.

