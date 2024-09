Dynamo in Verl live: SGD-Kicker heben ab und sind auf dem Weg nach NRW

Dynamo Dresden gegen SC Verl im Liveticker: Die SGD reist wegen der Englischen Woche mit dem Flugzeug nach Verl und ist gegen 14.20 abgehoben.

Von Florian Mentele

Verl - Nach dem etwas enttäuschenden 1:1 gegen den FC Hansa Rostock will Dynamo Dresden heute in Verl (19 Uhr) mitten in der Englischen Woche drei Punkte mitnehmen.

Eine leichte Aufgabe wird es nicht. Emotional könnte die Rückkehr für Oliver Bastista Meier werden, der in der vergangenen Saison beim SC Verl aufblühte, bevor er zu den Schwarz-Gelben zurückbeordert und anschließend nach Zürich weiter ausgeliehen wurde. TAG24 berichtet für Euch vom Spiel in Verl im Liveticker.

14.30 Uhr: Der Dynamo-Flieger hebt ab!

Mit etwas Verspätung und unter grauen Dresdner Wolken ist der Flieger mit den Dynamos gegen 14.20 Uhr nach Paderborn abgehoben. Dort wartet dann der Mannschaftsbus auf die Profis, der sie erst ins Hotel und später zur Sportclub-Arena bringen soll. Hier seht Ihr den Start im Video:

13.50 Uhr: Die Bilanz gegen den SC Verl spricht für Dynamo Dresden - mit einem Haken

Seit dem Aufstieg des SC Verl in die 3. Liga 2020 standen sich Dynamo Dresden und Verl sechsmal gegenüber. Drei Duelle gingen an die SGD, zwei an den Sportclub, eins endete unentschieden. Noch überzeugender ist die Bilanz aus Regionalliga-Zeiten: In vier Duellen zwischen 2002 und 2008 gab es zwei Siege und zwei Remis für die SGD. Ausgerechnet in der letzten Saison gewann Verl allerdings beide Partien, das 0:1 am 36. Spieltag im Rudolf-Harbig-Stadion war der Sargnagel für die Aufstiegshoffnungen der Schwarz-Gelben - Grund genug für Dynamo, heute auf eine Revanche aus zu sein.

Der SC Verl gewann am 4. Mai 2024 im Rudolf-Harbig-Stadion mit 1:0 gegen Dynamo Dresden und zerschmetterte damit die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg. © Lutz Hentschel

13.25 Uhr: Auch Dynamo-Flieger in Dresden angekommen

Knapp getaktet: Das Private-Wings-Flugzeug, das die Dynamo-Kicker nach Paderborn bringen soll, ist gerade erst gelandet, die Maschine kam aus Ingolstadt. Jetzt wird erst einmal aufgetankt, bevor es um 14 Uhr dann wieder in Richtung Nordrhein-Westfalen geht.

Mit dieser Dornier 328-110 fliegt Dynamo Dresden nach Paderborn. © privat

Bevor es wieder in die Lüfte geht, wird der Dynamo-Flieger erst einmal aufgetankt. © privat

13.05 Uhr: Dynamo-Kicker treffen am Flughafen ein

Wegen der Englischen Woche geht es für die Dynamo-Profis heute mit dem Flieger nach Paderborn. Rund eine Stunde vor dem geplanten Abflug um 14 Uhr ist die Mannschaft von Thomas Stamm am Dresdner Flughafen eingetroffen. In Paderborn wird das Team dann vom Mannschaftsbus abgeholt, der bereits gestern mit dem gesamten Equipment nach NRW aufgebrochen ist, und in ein Tageshotel gebracht. Dort gibt es noch einmal Essen vor dem Spiel, bevor es in Richtung Stadion in Verl geht.

Aljaz Casar (l.) und Stefan Kutschke treffen am Flughafen Dresden ein. © privat

Dmytro Bohdanov (l.) ist erstmals nach seiner Sperre wieder mit von der Partie, hinter ihm betritt Oliver Batista Meier den Flughafen. © privat

Auch Claudio Kammerknecht (v.l.), Sascha Risch und Robin Meißner sind abflugbereit. © privat

12.45 Uhr: Dynamo kann heute die Tabellenführung übernehmen

Zwar haben der SV Sandhausen und Erzgebirge Aue gestern gewonnen, dennoch kann Dynamo heute Abend die Tabellenführung zurückerobern. Dafür wäre ein 2:0 oder 3:1 nötig.

Aljaz Casar und seine Team-Kollegen wollen heute die maximale Beute aus Verl mitbringen. © Lutz Hentschel

12.30 Uhr: Dynamo-Liveticker vom Auswärtsspiel in Verl

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Dynamo muss heute in der Englischen Woche in Verl ran. Wir berichten für Euch im Liveticker.