Dynamo gegen Stuttgart II live: Torschütze zur Pause runter, Joker schlägt fast zu!

Dresden - Kann Dynamo Dresden nach der Derbypleite in Aue gegen den VfB Stuttgart II zurückschlagen?

In unserem Liveticker zum Spiel gegen den VfB Stuttgart II versorgen wir Euch mit allen Infos, Highlights und Toren.

55. Minute: Das muss das 2:0 sein, ist aber nur der Platzverweis für Di Benedetto! Der Stuttgarter Mittelfeldspieler sieht nach einem Foulspiel an Menzel die Ampelkarte, zuvor gab es aber noch den Vorteil, bei dem Robin Meißner freistehend vorm gegnerischen Kasten links vorbeischoss.

52. Minute: Dynamo macht dort weiter, wo es in der ersten Halbzeit aufgehört hat und spielt sehr geradlinig nach vorn. Aber auch die Gäste trauen sich nun wieder etwas mehr.

48. Minute: Beinahe hätte sich der neue Stürmer mit einem Treffer eingefügt! Nach einer Kammerknecht-Flanke hat Meißner das Leder plötzlich in der Gefahrenzone auf dem Fuß, sein Abschluss aus der Drehung wird aber geblockt.

Mit dem knappen Vorsprung bleibt es hingegen spannend. Boakye hat auf der Gegenseite in der Anfangsphase angedeutet, wie gefährlich er sein kann, später fiel den jungen Schwaben allerdings nur noch wenig ein.

Anschließend waren die Schwarz-Gelben voll drin, eroberten viele Bälle, schalteten oftmals blitzschnell um und erspielten sich so zahlreiche Chancen. Einen Vorwurf muss sich die Mannschaft von Thomas Stamm aber - mal wieder - gefallen lassen, denn sie könnte schon längst höher führen.

14.50 Uhr: Einige Minuten brauchten die Hausherren, um in die Partie zu finden, doch der Treffer von Christoph Daferner nach einer Viertelstunde diente als waschechter Brustlöser.

14.46 Uhr: Halbzeit in Dresden!

40. Minute: Jakob Lemmer flitzt über die rechte Seite und zieht dann in die Mitte, sein Abschluss geht allerdings deutlich am linken Pfosten vorbei.

37. Minute: Beim VfB schleichen sich jetzt immer mehr Fehler ein. Einen davon nutzt Batista Meier und erobert das Leder tief in der gegnerischen Hälfte, anschließend hat der 23-Jährige aber die falsche Idee.

31. Minute: Lattentreffer von Sapina! Nach der Ecke flankt Menzel im zweiten Versuch erneut in die Mitte, wo der SGD-Neuzugang zum Kopfball kommt. U20-Nationalkeeper Seimen lenkt das Leder aber noch irgendwie ans Gebälk.

23. Minute: Hauptmann bekommt den Ball von Heise und flankt von links in den Strafraum, Seimen pflückt ihn aber runter. Die Gastgeber sind in ihren Aktionen aber mittlerweile deutlich sicherer, der Treffer brachte auch Selbstvertrauen.

19. Minute: Mit diesem wichtigen Treffer stellen die Hausherren den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf, in der Anfangsviertelstunde sah es nämlich nicht unbedingt nach einer Dynamo-Führung aus.

19. Minute: Fast das zweite Tor! Niklas Hauptmann zieht aus spitzem Winkel ab, knapp rechts am Stuttgarter Kasten vorbei.

15. Minute: Niklas Hauptmann erobert den Ball kämpferisch stark im Mittelfeld, dann handelt Sapina blitzschnell und setzt Daferner mit einem Pass in Szene. Der SGD-Angreifer lässt sich nicht zweimal bitten und veredelt sehenswert in den rechten Knick.

13. Minute: Boakye bleibt der umtriebigste Unruhestifter der Schwaben, bleibt im SGD-Strafraum aber an Kammerknecht hängen. Die Stuttgarter haben das Ruder jetzt komplett überneommen.

10. Minute: Die junge Truppe von Coach Markus Fiedler arbeitet sich hier minütlich besser in die Partie. Jetzt kommt Boakye im Sechzehner an den Ball, Schreiber ist bei dessen unplatzierten Flachschuss aber zur Stelle.

5. Minute: Dynamo kommt gut in die Partie rein und findet über die rechte Seite die nächste Lücke, am Ende kann die schwäbische Hintermannschaft aber klären.

3. Minute: Erste große Chance nach wenigen Minuten! Batista Meier flankt in die Mitte, wo Daferner auf Niklas Hauptmann ablegt. Der braucht dann aber etwas zu viel Zeit, der flache Abschluss landet direkt in den Armen von Keeper Seimen.

"Standardsituationen können ein Faktor sein. Ich hoffe, dass wir da einen Schritt voran gehen können, weil wir da auch die Wucht haben", so der SGD-Coach.

Der gesperrte SGD-Kapitän Stefan Kutschke hat sich vor der Partie bei MagentaSport zu seinem Platzverweis in Aue und dem Zoff mit Martin Männel geäußert.

"Nein, einen Austausch zwischen uns beiden gab es nicht. Die Wortwahl, die nach dem Spiel gefallen ist. Es war ein Fehler, dass das nicht geht, ist mir schon klar - Die Wortwahl war nicht in Ordnung, das kommt so nie wieder vor", so der Stürmer.



Außerdem habe der 35-Jährige eine Strafe gezahlt.