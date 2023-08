Dynamo hält sich bedeckt: Kevin Ehlers fällt "bis auf Weiteres" aus!

Kevin Ehlers (22, 4.v.l.) musste nach einem Zweikampf gegen den BVB II behandelt werden. © PICTURE POINT / Jan Fromme

Zwar habe eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus stattgefunden, doch bei der prognostizierten Ausfallzeit hielt sich die Sportgemeinschaft nahezu komplett bedeckt.

"Bis auf Weiteres" werde der Abwehrmann nicht am Mannschaftstraining und Spielbetrieb teilnehmen, hieß es in der Mitteilung des Drittligisten. Ob damit nur die kommenden Wochen oder gar der Rest der Hinrunde gemeint ist, müssen die Fans allerdings im eigenen Kaffeesatz nachlesen.

Der Defensivspezialist hatte sich am Samstag beim 2:0-Erfolg in Dortmund während eines Zweikampfs in der 82. Minute am Knie verletzt, die Partie nach Behandlung aber trotzdem auf dem Platz beendet.

Immer wieder war das SGD-Talent in der Vergangenheit von kleineren bis größeren Verletzungssorgen geplagt worden. So musste er bereits zwei Muskelfaserrisse und einen Außenbandriss im Sprunggelenk inklusive mehrmonatiger Zwangspausen überstehen.