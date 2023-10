Dynamo hat in München die Frische gefehlt: "Wir nehmen den Punkt gerne mit"

SGD-Trainer Markus Anfang (49) wies nach der Nullnummer in München auch auf die kurze Regenerationszeit seiner Mannschaft hin. © Angelika Warmuth/dpa

"Man hat gemerkt, dass es eine Englische Woche war. Wir sind trotzdem gut ins Spiel gekommen und haben die Partie dominiert. Wir nehmen den Punkt gerne mit, denn wir haben immer nur zwei Tage freigehabt. Da hat man einfach gemerkt, dass die Frische gefehlt hat", fasste Dynamos Coach das 0:0 im Stadion an der Grünwalder Straße zusammen.

"Wir sind in der Lage, jedes Spiel für uns zu entscheiden. Aber wir hatten einen Tag weniger Regeneration, sind froh, dass wir auch mal fliegen durften. Aber in den zwei Englischen Wochen waren wir schon viel unterwegs, das muss man auch mal ehrlich sagen. Dafür haben es die Jungs schon ordentlich gemacht."

Ob es gegen Halle und gegen München aber letztlich wirklich an der Frische lag, dass man sich schwertat, Chancen zu kreieren, kann am Ende nur der Trainer bewerten. Nur er kennt die Werte der Spieler und das, was er ihnen mit auf den Weg gegeben hat.

Doch auch so besitzt die SGD individuell genug Qualität, um auch mit etwas müden Beinen so ein Spiel für sich zu entscheiden. Gegen Halle hatte das mit zwei Toren noch geklappt, gegen München war scheinbar nichts mehr im Tank.