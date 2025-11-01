Vor 75.000 Fans im ausverkauften Olympiastadion: Was macht das mit Dynamo Dresden?
Dresden - Es dürfte für viele Spieler eines der Karriere-Highlights sein: ein Spiel im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Für die Dynamo-Profis wird das am Samstag wahr, wenn es um 13 Uhr gegen Hertha BSC geht. Wie beeinflusst das die Mannschaft?
"Eigentlich so wie jede Woche, die Herangehensweise war gleich. Null Nervosität oder so, dass man das Gefühl hat, es ist eine andere Herangehensweise als in den Wochen davor", erzählte Trainer Thomas Stamm (42) auf der Pressekonferenz vor der Partie.
Sein Team habe sich in der Woche mit anderen Themen beschäftigt, um eine stabilere Leistung hinzubekommen: "Ich glaube, das steht deutlich mehr im Fokus."
Doch der 42-Jährige sieht durchaus, wie eine derartige Kulisse sich auf die Spieler auswirken kann.
"Klar, der eine oder andere wird vielleicht in der Erwärmung [...] ein bisschen mehr Nervosität spüren, vielleicht eine etwas andere Anspannung", sagte der Schweizer.
Aber sobald das Spiel losgehe, sei man einfach in einem Tunnel: "Dann liegt es auch an uns: Wie können wir unsere Fans, die auch in der großen Anzahl da sein werden, wie können wir die mitnehmen? Das ist dann die Art und Weise, wie wir auftreten."
Dynamo Dresden: Spieler wollen auch auswärts eine Stimmung wie im Rudolf-Harbig-Stadion erleben
Genau solche Spiele machen Stamms Meinung nach den Unterschied zwischen der 3. Liga und der 2. Bundesliga aus. Auch bei den Spielern sei die Begeisterung größer als sonst, er habe die Vorfreude in der Arbeit mit den Jungs gespürt.
"Dass du jetzt solche Spiele hast, dass du vielleicht nicht immer nur alle zwei Wochen das eigene Highlight hast und Mannschaften, die nach Dresden kommen, das Highlight haben von der Stimmung, von der Kulisse, von der Art und Weise, wie wir das Stadion füllen und die Fans uns immer wieder zu Hause mittragen", erklärte der Coach: "So hast du es jetzt auch mal auswärts oder vermehrt auswärts, aber genau das ist ja das, was wir möchten."
Und auch er selbst schwärmte kräftig von der bevorstehenden Partie: "Aus meiner Perspektive einfach Vorfreude auf solche Spiele", sagte Stamm.
"Für das hast du nicht nur ein Jahr lang hingearbeitet, sondern ganz viele in ihrer Karriere, dass du solche Spiele hast und dann würde ein Sieg guttun, um weitere solche Spiele in Zukunft haben zu können."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Steffen Kuttner, Lutz Hentschel