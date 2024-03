Dynamo hat den besten Kader? Anfang: "Der eine oder andere ist weit weg davon!"

Dynamo-Coach Markus Anfang (49) war sichtlich entgeistert von dem, was seine Mannschaft auf dem Platz abrief. © Picture Point / Sven Sonntag

Viele mögen bei diesem Bild einiges hineininterpretieren, aber vielleicht war er auch nur so entsetzt wie der eigene Anhang, der zwischendurch minutenlang schwieg. Einfach einen Haken an den Pokalsieg in Plauen nach Elfmeterschießen wollte er nicht machen.

Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze, das wissen die Fans nicht erst seit dem Durchmarsch des 1. FC Saarbrücken im diesjährigen DFB-Pokal. Der Kleine schlägt den Großen - Jahr für Jahr kommt das vor.

In Plauen fehlten dem zwei Klassen tiefer spielenden VFC sechs Minuten zur Überraschung, doch Dynamo zog den Kopf noch durch den 1:1-Ausgleichstreffer von Stefan Kutschke (35, 114.) und im Elfmeterschießen aus der Schlinge.

Gefallen hat das Anfang nicht, was seine lange beängstigend schwach auftretende Mannschaft in Plauen gezeigt hat.

Der 49-Jährige ließ zur Pressekonferenz auf sich warten: "Entschuldigung, ich musste erst noch in der Kabine mit meinen Spielern sprechen", sagte er. Und das hat gedauert.

Sonst stellt sich der Coach immer vor seine Mannschaft, was er diesmal bleiben ließ. Er nannte keine Namen, aber seine Worte hallten nach. Und seine Jungs wissen, wer gemeint war.