Dynamo im Trainingslager: Erstes Training auf dem Platz, aber einer bleibt außen vor

Dynamo Dresden im Trainingslager: Am Sonntag fand das erste Training auf dem Rasen in Lara mit diversen Pressing-Spielformen statt.

Von Jens Maßlich

Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 10. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!

Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt. In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Am Samstag, 9.15 Uhr, hob der Charterflieger mit insgesamt 29 Spielern in Richtung Mittelmeer ab. Am Dienstag, dem 6. Januar, ist ein Testspiel (16 Uhr) gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau angesetzt, ein zweites soll im Rahmen des Camps noch folgen. In unserem großen Liveticker zum Dynamo-Trainingslager in der Türkei versorgen wir Euch mit allen Neuigkeiten, Storys und Highlights aus Lara.

4. Januar, 15.14 Uhr: Das erste Training auf dem Rasen ist vorbei

Und da ist sie auch schon wieder vorbei, die erste Einheit auf dem Rasen des Never Give Up Football Centers vor rund 100 Fans. Genau anderthalb Stunden machten sich die Dynamos mit dem satten Grün vertraut. Alle 29 mitgereisten Spieler standen zunächst auch auf dem Feld, als es darum ging, sich in diversen Spielformen aus Pressing-Situationen zu lösen und Torraum-Szenen zu kreieren. Erst in zwei Gruppen, dann im Großen. Da aber 25 Feldspieler einer zu viel waren, trainierte Jan-Hendrik Marx anschließend abseits des Geschehens individuell. Morgen Vormittag steht die nächste Einheit auf dem Plan. Dann wird es sicherlich auch darum gehen, Abschlüsse zu suchen und das Netz ordentlich wackeln zu lassen.

Thomas Stamm und seine Mannen waren am Sonntag das erste Mal auf dem Trainingsplatz in Lara. © TAG24/Jens Maßlich

Am Sonntag standen gleich diverse Spielformen auf dem Programm. © TAG24/Jens Maßlich

4. Januar, 12.52 Uhr: Medienzeit mit Lukas Boeder und Neuzugang Thomas Keller

Trainingslager heißt auch immer Medienzeit! In der ersten Runde des achttägigen Trainingscamps an der türkischen Mittelmeerküste waren Lukas Boeder (28) und Neuzugang Thomas Keller (26) zu Gast. Die beiden sind durchaus Konkurrenten in Sachen Innenverteidigung, freuen sich aber genau auf diese Situation. Konkurrenzkampf belebt bekanntlich das Geschäft. Am Nachmittag geht es dann erstmals auf den Trainingsplatz.

Lukas Boeder (28) beantwortete am Sonntag die Fragen der Presse. © TAG24/Jens Maßlich

Auch Dynamo-Neuling Thomas Keller (26) musste sich gleich den Medien stellen. © TAG24/Jens Maßlich

4. Januar, 9.48 Uhr: Dynamo Dresden absolviert erste Kraft-Einheit in der Türkei

Ab heute wird gearbeitet! Gemeint sind nicht nur die zahlreichen Bauarbeiter auf der benachbarten Hotel-Baustelle, die auch sonntags keine Ruhepause kennen. Auch die Dynamo-Profis haben erstmals seit der Ankunft am Samstag die Trainingssachen an. Der Tag begann um 9.45 Uhr Ortszeit mit einer Einheit im Fitnessraum. Dort wurde in mehreren Gruppen unter Anleitung von José Portela und Matthias Grahé an Muskulatur und Athletik gearbeitet. Erst am Nachmittag geht es dann auch auf den Trainingsplatz.

Dominik Kother (25) stemmte am Morgen schon Gewichte. © Lutz Hentschel

Auch Neuzugang Jason Ceka (26) startete fleißig in den Tag. © Lutz Hentschel

Robert Wagner (22, r.) balancierte gekonnt mit Gewichten, Sascha Risch (25) schaute aufmerksam zu. © Lutz Hentschel

3. Januar, 15.10 Uhr: Erste Trainingseinheit in der Türkei erst am Sonntag

Zwei Stunden sind die Dynamos aufgrund der Zeitverschiebung der Mitteleuropäischen Zeit voraus. Gegen 17 Uhr Ortszeit sollten alle Spieler, Trainer und Betreuer ihre Zimmer bezogen haben - also eigentlich noch ein wenig Zeit für ein bisschen Sport. Gibt's aber heute nicht mehr. Schwarz-Gelb startet ganz langsam in das Trainingslager - mit einem Spaziergang auf dem Hotelgelände. Mehr passiert an diesem Samstag nicht mehr. "Wir haben eine Besprechung, so als Kick-Off, wie wir es eigentlich fast immer haben. Die ist heute, nicht morgen, sodass wir morgen dann auch in die Kraftfenster reinstarten können", erklärt Coach Thomas Stamm. "Der Spaziergang dient einfach ein bisschen, nach der Reise sich zu bewegen, eine halbe Stunde. Das tut gut, mit dem einen oder anderen Spieler, wo man gestern vielleicht noch nicht ins Gespräch gekommen ist, noch mal zu quatschen." Erst morgen gibt es dann die ersten zwei Einheiten.

3. Januar, 13.22 Uhr: Dynamo Dresden ist in der Türkei angekommen

Die SGD ist wohlbehalten in Antalya gelandet und traf am Flughafen gleich auf bekannte Gesichter. Denn auch der TSV 1860 München bereitet sich in der Türkei auf die Rückrunde vor und versammelte sich am Nachbarkofferband. Bei den Löwen sitzt seit Oktober Markus Kauczinski (55) auf der Trainerbank, der von Dezember 2019 bis April 2021 in Dresden das Zepter in der Hand hielt. Viele Überbleibsel von damals gibt es bei Dynamo nicht mehr, Stefan Kutschke (37) hat sich trotzdem mit dem ehemaligen SGD-Coach unterhalten. Außerdem kickt Morris Schröter (30) inzwischen an der Isar. Der Außenbahnspieler flitzte in der Saison 2021/22 im schwarz-gelben Trikot übers Feld.

Stefan Kutschke (37, l.) mit Dynamos Ex-Trainer Markus Kauczinski (55). © Lutz Hentschel

Die Dynamos sind in der Türkei gelandet. © Lutz Hentschel

Am Nachbarkofferband tauchte ein wildes Löwenrudel auf. Darunter auch Ex-Dynamo Morris Schröter (30, v.l.). © Lutz Hentschel

3. Januar, 9.25 Uhr: Neue Gesichter an Bord

Mit rund zehn Minuten Verspätung um 9.25 Uhr rollt die 737 los! Mit an Bord sind dabei natürlich auch zahlreiche neue Gesichter. Gleich drei Zugänge hat Dynamo am zweiten Tag der Winter-Transferperiode präsentiert, insgesamt sind es schon vier. Zudem fliegt natürlich auch der neue Sport-Boss Sören Gonther (39) mit.

Die beiden neuen Dynamos Robert Wagner (22, l.) und Thomas Keller (26) im Dynamo-Flieger. © Lutz Hentschel

3. Januar, 9.10 Uhr: Dynamo Dresden hebt gleich ab, doch ein Spieler fehlt

In wenigen Minuten fliegen die Profis und Mitarbeiter von Dynamo in Richtung Türkei. Eigentlich sollten dabei 30 Spieler in der Maschine sitzen, aber Jakob Zickler (19) verpasst den heutigen Start. Der Offensiv-Youngster ist krank geworden und soll je nach Verlauf in den nächsten Tagen nachkommen.

Diese 737 bringt die Dynamos gleich vom Dresdner Schnee in die türkische Sonne. © Lutz Hentschel

Die neue starke Dreierachse bei Dynamo: Stephan Zimmermann (38, l.), Sören Gonther (39, M.) und Thomas Stamm (42) warten auf den Abflug. © Lutz Hentschel

3. Januar, 8.30 Uhr: Erstes Trainingslager für neuen Sport-Geschäftsführer Sören Gonther

Nicht nur im Kader der Dresdner weht derweil ein frischer Wind. Am Freitag wurde auch der neue Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) offiziell vorgestellt. Der Ex-Profi will das Trainingslager nutzen, um die Mannschaft und seine Kollegen jetzt besser kennenzulernen, wie er im Rahmen seines ersten Medienauftritts erklärte.

Sören Gonther (39) hat sein neues Amt bei der SGD zum Jahresbeginn angetreten. © Eric Münch

3. Januar, 8.15 Uhr: Dynamo Dresden hebt mit Aufbruchstimmung in die Türkei ab

Trotz der prekären Tabellensituation werden viele SGD-Fans am Freitag wieder neue Hoffnung geschöpft haben. Pünktlich zum offiziellen Trainingsstart der Wintervorbereitung mit einem Laktattest sowie einem Krafttraining hat der Zweitligist gleich drei Neuzugänge präsentiert. Jonas Sterner (23), Robert Wagner (22) und Thomas Keller (26) kicken in der Rückrunde leihweise an der Elbe. Kurz vor Weihnachten hatte Dynamo schon die Leihe von Jason Ceka (26) von der SV Elversberg bekannt gegeben, zudem soll in den nächsten Tagen noch ein Ersatz für den verletzten Torwart Lennart Grill (26) an der Elbe aufschlagen.

3. Januar, 8 Uhr: Das Wintertrainingslager von Dynamo Dresden im Liveticker