Erster Winter-Neuzugang perfekt! Dynamo leiht Ex-Magdeburger von der Konkurrenz aus

Dresden - Seit der Niederlage bei Holstein Kiel zum Abschluss der Hinrunde gilt bei Dynamo Dresden nur eine Devise: alles für den Klassenerhalt 2026! Am Montag startet die Offensive, denn die SGD präsentierte den ersten Winter-Neuzugang. Jason Ceka (26) wird von der SV Elversberg bis Saisonende ausgeliehen.

Jason Ceka (26) wird bis Saisonende von der SV Elversberg ausgeliehen. © SG Dynamo Dresden

Das teilten beide Klubs am Montag mit. "Für Jason ist es wichtig, in der Rückrunde möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Dresden bietet ihm dafür sehr gute Voraussetzungen. Wir wünschen Jason eine erfolgreiche Zeit und freuen uns auf seine Rückkehr im Sommer", erklärte Elversbergs Sportvorstand Nils-Ole Book (39).

Ceka wechselte im Sommer vom 1. FC Magdeburg an die Kaiserlinde und unterschrieb dort einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

Doch die erste Saisonhälfte verlief nicht so, wie sich beide Seiten das vorgestellt hatten. Der Offensivmann brachte es in sieben Spielen nur auf 65 Minuten Einsatzzeit, schoss dabei ein Tor.

Statt Aufstiegsrennen mit der SVE heißt es ab dem neuen Jahr für den gebürtigen Essener sportlicher Überlebenskampf in der 2. Bundesliga mit der SGD.

"Dynamo hat mir seit Beginn der Gespräche ein sehr gutes Gefühl gegeben. Natürlich möchte ich nach zuletzt weniger Spielzeit wieder mehr Einfluss auf dem Platz nehmen und hoffe, dass wir gemeinsam das große Ziel Klassenerhalt realisieren können", blickt Ceka voraus.

Er wird mit der Rückennummer sieben auflaufen. "Jason ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar und hat darüber hinaus bereits nachgewiesen, dass er in der 2. Bundesliga ein wichtiger Faktor für sein Team sein kann", sagt Geschäftsführer Stephan Zimmermann (38).