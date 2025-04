Dynamo in Saarbrücken live: Polizei mit Hundestaffel angerückt

Dynamo Dresden in Saarbrücken im Liveticker: Die ersten SGD-Fans sind da und auch die Polizei mit einem großen Aufgebot.

Von Tina Hofmann

Saarbrücken - Die Konkurrenz hat vorgelegt, Dynamo Dresden will heute nachziehen: Im Saarland läuft das Team von Trainer Thomas Stamm (42) zum Top-Duell beim 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr) auf.

Egal, wie die Partie ausgeht: Der SGD bleibt der direkte Aufstiegsplatz sicher. Nach zuletzt einem Unentschieden und einer Niederlage in der Englischen Woche will sich das Team mit Punkten am Ostersonntag ein gutes Gefühl für die letzten vier Spiele der Saison holen. Wir berichten aus Saarbrücken im Liveticker und liefern Euch vor dem Anpfiff, während der Partie und nach dem Ende alle wichtigen Informationen.

10.57 Uhr: Polizei-Drohne am Stadion gesichtet

Unbemanntes Fluggerät über der FSC-Heimspielstätte! Die Saarbrücker Polizei sichert das heutige Drittliga-Spitzenspiel wohl nicht nur vom Boden aus ab: Mit der Hilfe einer Drohne verschaffen sich die Beamten offenbar zudem einen Überblick zum Geschehen rund um das Ludwigsparkstadion.

Am Ludwigsparkstadion ist eine Polizei-Drohne gesichtet worden. © TAG24

10.47 Uhr: Polizei-Großaufgebot am Ludwigsparkstadion

Die ersten Fans aus Dresden sind da und auch die Polizei mit einem großen Aufgebot. Vorm Stadion bellen sogar die Hunde der Beamten.

Ein Großaufgebot der Polizei sichert das Geschehen rund um das Ludwigsparkstadion ab. © TAG24

Mehrere Polizeieinsatzwagen stehen vor dem Stadion in Saarbrücken. © TAG24

Blick in den Stadion-Innenraum: Hier ertönt in weniger als drei Stunden der Anpfiff. © TAG24

10.20 Uhr: Hier wird die Partie von Dynamo Dresden in Saarbrücken heute übertragen

Wer heute keine Eier sucht, der hat leider im Free-TV keine Möglichkeit, die Partie zu sehen. Sie wird lediglich im Bezahlstream bei MagentaSport übertragen. Alle Infos findet Ihr aber hier in unserem Liveticker.

Das Interview vor und nach dem Spiel mit Dynamo-Trainer Thomas Stamm gibt es heute nur bei MagentaSport zu sehen. © Picture Point/S. Sonntag

9.50 Uhr: Diese beiden Dynamos spielten in der Vorsaison in Saarbrücken

In der vergangenen Saison trugen zwei Dynamo-Spieler das Trikot von Saarbrücken. Torhüter Tim Schreiber und Abwehrmann Lukas Boeder standen im Aufgebot der Saarländer. Sie kehren heute damit an ihre alte Wirkungsstätte zurück und wollen dabei auf keinen Fall nette Ostergeschenke verteilen.

Lukas Boeder (l.) und Tim Schreiber (r.) spielten in der vergangenen Saison in Saarbrücken, kehren heute an ihre alte Wirkungsstätte zurück. © Lutz Hentschel

9.30 Uhr: Schon wieder eine Premiere! Schiedsrichter Timo Gansloweit pfeift heute Dynamo Dresden in Saarbrücken

Und schon wieder eine Schiedsrichter-Premiere bei einem Spiel von Dynamo Dresden. Nachdem gegen Ingolstadt Felix Weller das erste Mal die SGD pfiff, darf heute Timo Gansloweit aus Dortmund das erste Mal ran. Dynamo hat er noch nie gepfiffen, Saarbrücken zweimal. Dabei gab es eine Niederlage und ein Unentschieden. Ihm assistieren heute Asmir Osmanagic und Stefan Zielsdorf. Die Vierte Offizielle ist Fabienne Michel.

Timo Gansloweit aus Dortmund pfeift heute zum ersten Mal eine Partie mit Beteiligung von Dynamo Dresden. © Picture Point/S. Sonntag

9.10 Uhr: So hat die Konkurrenz von Dynamo Dresden am Samstag gespielt

Energie Cottbus hat mit einem 1:0-Sieg gegen Viktoria Köln wieder in die Erfolgsspur gefunden. © Julius Frick/dpa

8.50 Uhr: 1. FC Saarbrücken droht Ausfall von gleich sieben Spielern

Personell scheint der heutige Gegner von Dynamo Dresden ein wenig am Stock zu gehen. Im Vorfeld der Partie hieß es, dass bis zu sieben Spieler womöglich ausfallen. Demnach stehen Amine Naifi (Kreuzbandriss), Jacopo Sardo (Außenbandriss im Knie), Ex-Auer Calogero Rizzuto (Zerrung in der Wade), Simon Stehle (Syndesmoseband), Richard Neudecker (Operation an den Adduktoren) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Sebastian Vasiliadis sitzt eine Sperre nach der fünften Gelben Karte ab. Und Ex-Dynamo Patrick Schmidt klagte zuletzt über eine Entzündung am Schienbein. Man darf gespannt sein, ob er noch rechtzeitig fit wird, oder Trainer Rüdiger Ziehl ebenfalls nicht zur Verfügung steht.

Kann Ex-Dynamo Patrick Schmidt heute auflaufen oder bremst ihn eine Entzündung am Schienbein aus? © IMAGO/Fussball-News Saarland

8.30 Uhr: So lief das Hinspiel von Dynamo Dresden gegen den 1.FC Saarbrücken

Im Hinspiel trennten sich Dynamo Dresden und der 1. FC Saarbrücken am 23. November 2024 im Rudolf-Harbig-Stadion mit 1:1-Unentschieden. Kai Brünker erzielte in der 60. Minute das 1:0. Dann sah es lange nach einem Sieg für die Gäste aus, ehe David Kubatta in der 91. Minute zuschlug und die SGD zumindest noch einen Punkt bejubeln ließ.

Im Hinspiel erzielte David Kubatta (r.) in der 91. Minute den späten 1:1-Ausgleich gegen Saarbrücken. © Lutz Hentschel

8.10 Uhr: Vor 20 Jahren! Letzter Sieg von Dynamo und Skandal um "Nacktmaßnahme" in Saarbrücken

Unglaublich, aber wahr: Vor 20 Jahren siegte Dynamo Dresden das letzte Mal in Saarbrücken. Am 11. März 2005 hieß es am Ende 1:0, der Torschütze in der 2. Bundesliga war Karsten Oswald. Vor dem Spiel kam es aber zu einem riesigen Skandal. Rund ein Dutzend weibliche Fans aus Dresden, darunter auch Minderjährige, mussten sich in einer Kabine, die von außen einsehbar war, vor dem Ludwigsparkstadion nackt ausziehen. Von zwei Beamtinnen wurde ihnen damals auch unter die Unterwäsche gesehen. Die Polizei begründete diese Maßnahme damals mit einem Hinweis von Dresdner Beamten, nach dem "unscheinbare, jüngere oder ältere und insbesondere weibliche Personen", die man normalerweise nicht "der gewalttätigen Fanszene" zuordnet unter Verdacht stünden, "Waffen, Rauchpulver und Signalmunition" ins Stadion zu transportieren. Ein Gericht befand später, dass der Einsatz "unverhältnismäßig" gewesen sei.

Christian Hauser (l.) gewann 2005 in Saarbrücken. Es war bis jetzt das letzte Mal, dass Dynamo Dresden drei Punkte aus dem Saarland mit nach Hause brachte. © IMAGO / Schlichter

7.50 Uhr: Dynamo ist per Flieger angereist, so ist die personelle Lage

Dynamo ist am Samstag mit dem Flieger angereist. Per Linienflug ging es zunächst von Dresden nach Frankfurt am Main, von dort aus mit dem Mannschaftsbus weiter ins rund 170 Kilometer entfernte Saarbrücken. Personell steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Niklas Hauptmann. Auf jeden Fall nicht mit dabei sind Andi Hoti (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Paul Lehmann (Rücken).

Noch ist unklar, ob Niklas Hauptmann heute spielen kann. © Lutz Hentschel

7.30 Uhr: Polizei erwartet Hunderte "sogenannte Problemfans": Drohne kommt zum Einsatz

Die Polizei Saarbrücken hat im Laufe der Woche von mehreren "hundert sogenannten Problemfans" gesprochen, die zur Partie vom 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden erwartet werden. Deshalb seien laut einer Mitteilung die Maßnahmen rund um das Ludwigsparkstadion dementsprechend angepasst. Die Beamten aus dem Saarland bekommen Verstärkung von Kräften aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Die Camphauser Straße, die direkt am Stadion verläuft, wird ab 11.30 Uhr bis nach Spielende gesperrt. Fans wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Rund um das Stadion wird die Polizei mit einer hohen Zahl an Beamten für Sicherheit sorgen. © IMAGO / Fussball-News Saarland

7.10 Uhr: Liveticker zum Top-Duell der 3. Liga von Dynamo Dresden beim 1. FC Saarbrücken

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker aus Saarbrücken. An der Saar will Dynamo heute drei Ostereier in Form von Punkten finden. Wir halten Euch über alles Wichtige auf dem Laufenden.