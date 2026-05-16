Dynamos Innenverteidiger-Duo rechtzeitig fit für den Showdown
Dresden - Der Countdown zum Showdown läuft! Nur noch einmal schlafen, dann empfängt Dynamo die Störche aus Kiel. Dann soll der Frosch nicht im Halse stecken bleiben. Mit einem Sieg hätte Dresden den Klassenerhalt in der Tasche. Bei Remis oder Niederlage hilft dann nur noch beten. Gut für Trainer Thomas Stamm (43): Mit Thomas Keller (26) und Friedrich Müller (20) sind zwei Innenverteidiger wieder fit.
Müller fiel in Braunschweig wegen Magenproblemen aus. Seit Mittwoch trainiert er wieder voll mit. Keller musste bei der Eintracht zur Pause raus - Brummschädel. Aber auch das ist behoben. Keller hat wieder klare Sicht und Stamm damit zwei personelle Probleme weniger.
Lediglich Julian Pauli (20) wird auch gegen den KSV Holstein fehlen, er laboriert noch immer an muskulären Problemen. Ansonsten kann der Trainer auf seine Stammelf zurückgreifen. Aber wie wird er es während der Partie handhaben?
Wird er sich über die Zwischenstände der Mitkontrahenten um den Relegationsplatz in Magdeburg, in Bielefeld, in Fürth (gegen Düsseldorf) und auf Schalke (gegen Braunschweig) informieren lassen?
"Für mich ist das nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ein Teil des Staffs informiert ist und entsprechend Einfluss nehmen kann", antwortet der Trainer.
"Letztes Jahr wurde es ja auch so gehandhabt, sodass ich mich voll auf das Spiel konzentrieren konnte. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Bei uns ist es so, dass der Staff sehr gut informiert ist."
So soll der Klassenerhalt gelingen
Für Stamm geht es vor allem darum, "den Fokus auf das eigene Spiel zu legen". Aber wie im letzten Jahr - als es um den Aufstieg ging - "wissen bei uns einige schon, wie es auf den anderen Plätzen steht." Der mentale Aspekt ist am Sonntag nicht zu unterschätzen. Kiel hat keinen Ballast mehr, ist seit zwei Wochen gesichert. Dynamo noch nicht.
"Gute Lockerheit, aber auch die nötige Anspannung. Dazu eine hohe Intensität und harte, intensive Zweikämpfe", das ist Stamms Rezept auf dem Weg zum Klassenerhalt.
"Das hat uns in den letzten Wochen ausgezeichnet, und das habe ich auch diese Woche wieder gesehen", sieht er sein Team gerüstet. Na dann, auf geht's.
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Titelfoto: Fotomontage:IMAGO/Fotostand, Lutz Hentschel