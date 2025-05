Von der Bank zur Aufstiegsfeier? Marx bei Dynamo plötzlich gefragt

Dresden - Jonas Sterner (22) steht Dynamo Dresden beim Topspiel in Bielefeld aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung, und plötzlich wird Jan-Hendrik Marx (30) wieder zum gefragten Mann . Schon vorher für die Medien, wahrscheinlich aber auch am Samstag ab 16.30 Uhr.

"Ich versuche mich immer vorzubereiten, dass ich eine Option bin", erklärt der Außenverteidiger, der nach seinem - vorsichtig ausgedrückt - schwachen Auftritt gegen Köln im Januar in der 3. Liga keine Sekunde Spielzeit mehr bekam.

Im Januar gegen Viktoria Köln gelang Jan-Hendrik Marx (30, l.) nicht viel. © Lutz Hentschel

Bei Schwarz-Gelb lief die Rückrunde für ihn persönlich dagegen alles andere als gut. Kraft zieht der Teamplayer aus dem Erfolg der Mannschaft und aus seinem privaten Glück.

"Man muss ehrlich sagen, dass es in den letzten Wochen echt gut gemacht wurde. Dass nicht jede Woche vom Trainer durchgewürfelt wird, ist auch klar", erklärt der Rechtsverteidiger, der vor wenigen Wochen auch geheiratet hat:

"Den privaten Rückhalt hatte ich schon vor der Ehe. So geht man aber noch einmal einen weiteren Schritt in ein neues Kapitel. Das hilft und ich freue mich drauf."

Und vielleicht kann der gebürtige Hesse jetzt auch in Bielefeld beweisen, was er wirklich kann: "Ich versuche mich im Training wirklich reinzuhängen, um den Ausfall so gering wie möglich zu halten."