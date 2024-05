Dynamo-Kapitän Kutschke bricht sein Schweigen: "Müsst mit mir vorliebnehmen"

"Das andere ist eine Privatsphäre, das lässt einen nicht kalt. Ich bin froh, dass meine Familie, mein Freundeskreis und der Verein so stark geblieben sind. Das geht nicht einfach spurlos an dir vorbei. Ich will aber nur noch nach vorne blicken."

"Wenn Leute das probieren, so wie es abgelaufen ist - und damit meine ich zum Beispiel Einladungen zu deiner eigenen Beerdigung und so weiter - vor allem, wenn die Familie mit reingezogen wird, dann ist eine Grenze erreicht. Das ist zu viel!"

Auf dem Platz gibt Stefan Kutschke (l.) alles für seine SGD und lässt das den Gegner - wie hier Aues Boris Tashchy (30) - auch spüren. Die Dynamo-Fans können sich auf eine Zukunft mit ihrem Kapitän freuen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

... über seine Vertragsverlängerung:



"Wir müssen neu angreifen. Ich bin froh, dass ich dableiben darf, dass man noch gewollt ist. Ich wollte nirgendwo anders mehr hin. Ihr müsst mit mir vorliebnehmen. Die einen freuen sich, die anderen nicht. Alles in Ordnung, das passt alles, wenn man mich nicht mag. Ich will einfach helfen und einen Teil von dem, was wir in dieser Saison verbockt haben, wieder geraderücken."

"Das geht nicht sofort nächstes Jahr. Demut und Bescheidenheit passt gut zum Verein, darauf sollten wir uns mal wieder besinnen, sodass wir langsam wieder was aufbauen. Was das über meine Vertragslänge sagt? Reine Interpretationssache! Schauen wir mal."