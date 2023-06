Kurz war er die Nummer eins: Dynamo-Keeper Müller vor Abschied!

Während der winterlichen WM-Pause folgte dann allerdings der große Rückschlag. Im Trainingslager im türkischen Belek blieb Müller im Rasen hängen und verletzte sich so am linken Knie . Mit einer starken Dehnung musste der Schlussmann mehrere Wochen aussetzen .

An Stefan Drljaca (24, r.) kam Sven Müller (27) in der Rückrunde nicht mehr vorbei. © Lutz Hentschel

Dynamo reagierte auf den Ausfall und holte Kevin Broll (27) zurück in die sächsische Landeshauptstadt.

Für Müller wurde es damit natürlich nicht einfacher, da sich Drljaca in der Folge auch stabilisierte und sogar "Brollo" erstmal in die zweite Reihe verwies. Der frühere HFC-Torwart schaffte es in der Rückrunde daher nur viermal in den Spieltagskader, zum Einsatz kam er nicht mehr.

Zur neuen Saison möchte Anfang dem Bericht zufolge einen Zweikampf zwischen Drljaca und Broll ausrufen, für einen weiteren Keeper von Müllers Format bleibt da schlicht kein Platz mehr.

Torwart-Talent Erik Herrmann (18) rückt aus der U19 auf, hat bereits einen Profivertrag in der Tasche und soll offenbar als dritter Mann zwischen den Pfosten an den Männerbereich herangeführt werden.