Dynamo-Noten gegen Essen: Offensive springt für löchrige Abwehr in die Bresche!

Dresden - Wieder kein Sieg, aber trotzdem weiterhin Platz zwei – weil die Konkurrenz mitspielte. Das 3:3 (0:1) nach dreimaligem Rückstand war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Offensiv passte vieles, wenn auch nicht alles. Dass es aber nicht zu drei Punkten reichte, lag zu sehr großen Teilen an der Hintermannschaft. Die TAG24-Noten.

Aljaz Casar (M.) erwischte gegen Essen keinen guten Tag. © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Wenn drei Gegentore fallen, kann man ja eigentlich von keinem guten Tag sprechen. Aber der Keeper hatte eigentlich viel zu tun. Und Fehler machte er eigentlich auch keine. TAG24-Note: 3

Claudio Kammerknecht (bis 88.): War lange Zeit der mit den wenigsten Fehlern in der Dreierkette. Leistete sich vor dem 2:3 (80.) aber dann das Missverständnis mit Casar und ließ Torschütze Meisel im Rücken frei. Note: 4

Aljaz Casar: Ohne seinen Rücken hätte es bereits in der 16. Minute 0:1 gestanden. Anfangs gut in der Verteidigung, aber schlecht im Spielaufbau, wie beim unnötigen Dribbling an der Eckfahne (18.). Schwach vor dem 1:2 (48.) und dem 2:3 (80.). Note: 5

Lukas Boeder: Muss wohl beim Aus im Sachsenpokal überzeugt haben, sodass er auch gegen Essen starten durfte. Fast früh mit dem dicken Bock (2.), danach aber solide. Note: 3

Vinko Sapina: Erst unglücklich, dann mit falsch eingestelltem Fuß. Im ersten Durchgang der offensiv gefährlichste Dresdner mit einem starken Solo (26.) und aussichtsreichen Abschlüssen (11./28./33.). In Halbzeit zwei gar nicht mehr sichtbar. Note: 4