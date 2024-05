Seine Zukunft bei Dynamo war offen: So geht es mit Paul Will weiter

Nach TAG24-Informationen will die SGD dagegen am Donnerstag mitteilen, welche Spieler den Verein definitiv verlassen werden. Dass auch Will auf der Liste steht, ist immer wahrscheinlicher.

Will wird Dynamo wahrscheinlich verlassen. © dpa | Robert Michael

"Die Stadt ist toll, der Verein und die Fans sind toll, Trainingsgelände und Stadion sind top. Bis auf die Liga gibt es als Fußballer keinen Grund, wegzuwollen. Und das haben wir selbst in der Hand", erklärte der 25-Jährige vor knapp einem Jahr im Sommertrainingslager.



Die Liga macht den Unterschied, das hatte er immer wieder betont. Auch, dass der Rotschopf nach der Trennung von Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) so lange auf ein neues Angebot bzw. Gespräch über eine Verlängerung warten musste, wird seine Entscheidung beeinflusst haben.

Dynamos neuer Coach Thomas Stamm (41) hätte sicherlich gern mit dem defensiven Mittelfeldspieler zusammengearbeitet. So einige Trainer kamen und gingen in den vergangenen Jahren, aber keiner kam an Will vorbei.

Seit August 2020 weilt der gebürtige Biedenkopfer im Verein, entwickelte sich in den vier Jahren zum absoluten Führungsspieler. Dieser Rolle wurde Will in den meisten seiner 37 Drittligaspielen diese Saison auch gerecht. Nur einmal fehlte der Linksfuß gelbgesperrt.