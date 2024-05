Wechsel schon vor Abschluss? Dieser Klub jagt Dynamo-Leader Paul Will!

Dresden - Die Zukunft von Paul Will (25) steht noch in den Sternen, wie der Mittelfeldmotor von Dynamo Dresden am Wochenende erst wieder bekräftigt hat . Dass sie nicht unbedingt an der Elbe liegen muss, ist spätestens seit dem verpassten Aufstieg aber auch klar. Nun soll ein Bundesliga-Absteiger seine Fühler nach dem Vize-Kapitän der SGD ausgestreckt haben.

Das Spiel in Unterhaching war das 36. von 37 möglichen Drittliga-Partien für Paul Will (25, r.) in dieser Saison. War es zugleich eins seiner letzten für Dynamo Dresden? © Picture Point / Gabor Krieg

Der SV Darmstadt 98 buhlt offenbar kräftig um die Dienste des 25-Jährigen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Demnach sind die Gespräche über einen Wechsel des gebürtigen Hessen in sein Heimat-Bundesland sogar bereits "weit fortgeschritten".

Bei den Lilien steht nach dem Gang in die Zweitklassigkeit mal wieder ein Umbruch an, in der defensiven Mittelfeldzentrale fehlte bereits diese Saison ein verlässlicher Fixpunkt.

Für Will ergibt das durchaus Sinn, zudem endet der Vertrag des Linksfußes in Sachsen mit Ablauf des Junis.

Dynamo würde den Kontrakt des Leitwolfs derweil gern ausweiten, ein Angebot liege im Moment allerdings lediglich "aus Ralf-Becker-Zeiten" vor, wie der Antreiber am Samstag erklärte.

Ein neuer Leiter für den sportlichen Bereich soll laut Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer (39) jedoch zeitnah präsentiert werden, nachdem es mit Trainer Thomas Stamm (41) bereits geklappt hat.

Dann dürfte sich auch Will noch einmal mit den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben zusammensetzen: "Ich habe immer wieder gesagt, dass wir das nach der Saison besprechen", so der Drittliga-Dauerbrenner nach dem Sieg in Unterhaching.