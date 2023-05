Jammern auf hohem Niveau: Dynamo lässt gegen Wiesbaden einiges liegen

Ahmet Arslan (29) griff sich an den Kopf - ein, zwei Treffer mehr wären für ihn durchaus drin gewesen. © Lutz Hentschel

Es geht eng zu an der Tabellenspitze. Dynamo Dresden ist nun Dritter - einen Zähler hinter Freiburg - mit 63 Punkten, hat jetzt die um vier Treffer bessere Tordifferenz gegenüber Wiesbaden.

Osnabrück könnte am Montag mit einem Sieg in Verl zu diesem Duo aufschließen. Würde der VfL mit zwei Toren Unterschied gewinnen, wären die Niedersachsen auf dem Relegationsplatz. Am Ende könnten die Treffer den Ausschlag über Wohl und Wehe geben.

Es zählt quasi jede einzelne Bude. Und die hätten die Dynamos nach dem 3:1 erzielen können. Allein Ahmet Arslan (29) hatte noch zwei Riesen. Die Tordifferenz hatte Anfang nach dem Spiel allerdings nicht im Blick.

"Nein, ich habe einfach nur gedacht, wenn du deine Chancen bekommst, dass du sie einfach auch nutzen musst. Wir hatten so viele Spiele gehabt, in denen wir Möglichkeiten kreiert haben und wenn du sie in der Klarheit hast, dann musst du die machen. Das war das einzige, was mich geärgert hat, Torverhältnis hin oder her."