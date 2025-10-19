Vom Matchwinner zum tragischen Dynamo-Helden: Bünning fährt Achterbahn in Münster

Münster - 15 Minuten zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt: Rund eine Viertelstunde sah es so aus, als würde Lars Bünning (27) Dynamo Dresdens Matchwinner werden, dann avancierte er aber doch noch so ein bisschen zum tragischen Helden.

Lars Bünning (27, unten) erlebte in Münster eine Achterbahnfahrt der Gefühle. © Bernd Thissen/dpa

"Es ist dann scheißegal, wie der Treffer fällt. Ob es ein Eigentor ist, er ihn reinschiebt oder wir es irgendwie anders fangen: Es ist dann immer eine Achterbahn der Gefühle, weil du führst und das Spiel ziehen musst", erklärte Bünning nach dem vierten Unentschieden der Saison, bei dem der Innenverteidiger in der 70. Minute erst nach einem Freistoß per Kopf zur 2:1-Führung traf, in der 80. Minuten aber nach einem Pfostentreffer von Luca Bolay (23) den Ball mit dem Schienbein ins eigene Netz lenkte.

"Vielleicht früher den Deckel draufmachen müssen oder einfach mal die Dinger hinten weg verteidigen. Ich glaube, wir müssen uns früher ein bisschen besser anstellen", so Bünning.

"Ja, es ist bitter, trotzdem haben wir mindestens einen Punkt verdient gehabt heute. Wieder einmal ... Letztendlich dann auch einen Punkt mitgenommen und es geht weiter."

Zurück in der Startelf für den verletzten Julian Pauli (20) hatte der 27-Jährige schon vor dem fünften Auswärtsspiel der Saison klargemacht, worauf es gegen Preußen Münster ankommen wird.

"Du erhöhst die Chance, dass du drei Punkte holst, wenn du zu null spielst. Wenn wir alle gut arbeiten, wird das auch so sein", hatte der 27-Jährige gesagt.