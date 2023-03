Perfekt! Dynamo-Legende Ulf Kirsten kommt in offizieller Funktion zurück

Dresden - Es gab bereits Gerüchte , jetzt ist es fix: Vereinslegende Ulf Kirsten (57) ist ab sofort als Berater des Vorstandes für Dynamo Dresden tätig. Das gab der Klub am Donnerstagnachmittag bekannt.

Ulf Kirsten (57) ist ab sofort als Berater des Vorstandes für Dynamo Dresden tätig. Der 57-Jährige hat bei der SGD Legendenstatus. (Archivfoto) © picture point/Sven Sonntag

Am Freitag soll der 57-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz in der AOK PLUS Walter Fritzsch Akademie offiziell vorgestellt werden.

Zu seiner neuen Aufgabe erklärte der frühere Weltklasse-Stürmer: "Ich möchte in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen meinen Teil beitragen und meine Erfahrung und Verbindungen einbringen, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen."

Die SGD sei der Verein, bei dem für ihn alles begonnen habe und mit dem er "viele schöne Momente" als Spieler habe erleben dürfen. Zudem seien der Kontakt und die große Verbundenheit zum Klub nie abgerissen, ergänzte Kirsten.

Von 1979 bis 1990 war der ehemalige Angreifer für die Schwarz-Gelben aktiv. Die Bilanz: zwei Meisterschaften, drei Pokalsiege, 210 Pflichtspiele, 79 Tore, Fußballer des Jahres der DDR 1990.

"Mit all seinen herausragenden Verdiensten als Spieler für unsere Sportgemeinschaft hat Ulf Kirsten auch danach dem Verein nie den Rücken gekehrt. Deshalb freut es uns sehr, ihn nun wieder in offizieller Funktion an Bord zu haben", sagte Jens Heinig (65), Aufsichtsratschef der Sportgemeinschaft.