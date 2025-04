Nur ein Gegentor in fünf Spielen: Dynamo rührt Beton für Aufstieg an

Dresden - Es war der Beton-März für die Gegner der SG Dynamo. 3:0 gegen Verl, 1:0 in Aachen, 0:0 gegen Dortmund, 1:1 gegen Essen und nun 2:0 gegen Wiesbaden. In den fünf Partien gab es nur einen Gegentreffer - durch Ahmet Arslan (31) bei RWE. Ansonsten stand die Null - der richtige Weg in Richtung Liga 2!