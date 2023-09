Dynamo-Noten gegen Ingolstadt: Die Einwechsler machen den Unterschied!

Jakob Lewald: Gerade in der ersten Viertelstunde nicht immer so sicher im Stellungsspiel. Mega Lattenkracher (61.) wenigen Sekunden vor dem 1:0. Note: 3

Zur absoluten Traum-Story hat es nicht gereicht, dennoch besorgte Panagiotis Vlachodimos (2.v.l.) den Brustlöser zum 1:0. © Lutz Hentschel

Luca Herrmann: Nach zwei guten Spielen in der Englischen Woche war vielleicht etwas die Luft raus. Viele Ideen, aber ohne Ertrag. Ein guter Abschluss (62.). Note: 3

Niklas Hauptmann (bis 90.): Hatte bei jedem Ballkontakt quasi einen Ingolstädter als Rucksack drauf. Tat sich mit der Spezialbehandlung schwer. Note: 3

Dennis Borkowski (bis 59.): Nach Pause wieder von Beginn an, zeigte aber keine Torgefahr. Auch seine Standards waren alles andere als gut. Da fand keine einen Mitspieler. Note: 4

Stefan Kutschke (bis 80.): An der spielentscheidenden Szene – der Roten Karte gegen Fröde – direkt beteiligt. Viel Kampf, wenig Chancen. Ein Kopfball (2.), der vorbeiging. Note: 3

Tom Zimmerschied (bis 59.): Was hat er nur für Riesendinger liegen gelassen? Den in der 4. Minute muss er, den in der 13. sollte er, den in der 45.+1 kann er machen. Note: 4

Panagiotis Vlachodimos (ab 59.): Hat es scheinbar nicht so mit Märchen. Wurde durch sein Tor zum 1:0 (62.) zum Helden, verpasste aber das zweite vor dem leeren Kasten (68.). Note: 2

Jakob Lemmer (ab 59.): Wenn er von der Bank kommt, ist er einfach deutlich effektiver. Brachte wieder ordentlich Schwung auf die rechte Außenbahn. Note: 2

Tom Berger (ab 80.): -

Manuel Schäffler (ab 80.): -

Lars Bünning (ab 90.): -