Dynamo in Kiel live: KSV-Keeper verhindert direktes Eckball-Tor von Faber, der SGD läuft zeit davon

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel im TAG24-Liveticker: Die Störche drehen das Spiel, anschließend zünden die SGD-Fans massenhaft Pyrotechnik.

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Kiel - Jahresabschluss im hohen Norden! Kann sich Dynamo Dresden heute Abend mit einem Sieg gegen Holstein Kiel aus 2025 verabschieden?

Spielstand: Holstein Kiel - Dynamo Dresden 2:1 Torschützen: 0:1 Vincent Vermeij (12.), 1:1 Phil Harres (29.), 2:1 Ivan Nekic (51.) In unserem großen TAG24-Liveticker zum Keller-Kracher halten wir Euch vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

87. Minute: Faber und Lemmer peitschen immer wieder über die rechte Seite an, bleiben aber auch immer wieder hängen. So wird das nichts mehr mit wenigstens einem Punktgewinn zum Jahresabschluss.

84. Minute: Harres angelt sich einen Fehlpass, sieht, dass Schreiber weit vor seinem Kasten steht und hält drauf. Der Dynamo-Torwart kommt aber gerade so noch ran.

83. Minute: Stamm holt die letzten Patronen aus der Munitionskiste: Hauptmann und Vermeij gehen, Daferner und Kutschke kommen.

Die mitgereisten SGD-Fans im Auswärtsblock. © Michael Hundt/dpa

Konrad Faber fast mit dem Traumtor zum Ausgleich

79. Minute: Jetzt wird es endlich mal wieder gefährlich! Faber bringt eine Ecke von links mit viel Schnitt direkt auf den Kasten, KSV-Keeper Krumrey kommt gerade noch so mit der Faust ran und rettet.

78. Minute: Lemmer probiert es aus der zweiten Reihe und bleibt an Vermeij hängen. Bezeichnend.

76. Minute: Langsam aber sicher läuft den Sachsen hier die Zeit davon, im letzten Drittel kann die Stamm-Elf aktuell aber gar keine Durchschlagskraft mehr entwickeln. Die KSV wirkt da bei ihren Bemühungen deutlich gefährlicher.

75. Minute: Für Nekic wirkt jetzt Roslyng mit, außerdem geht Skrzybski bei den Störchen, Knudsen kommt.

Vinko Sapina und Claudio Kammerknecht sollen die Wende bringen

73. Minute: Bei den Hausherren hat sich Torschütze Nekic verletzt und muss wohl runter. Thomas Stamm nutzt die Unterbrechung und wechselt seinerseits: Kammerknecht und Sapina kommen für Pauli und Herrmann.

67. Minute: Rossipal spielt einen schlampigen Pass auf links, anschließend wird Harres auf die Reise geschickt, aber Müller passt auf und klärt rechtzeitig.

64. Minute: Tolkien und Therkelsen kommen bei Holstein für Niehoff und Kapralik. Der sehr bemühte und auch immer wieder gefährliche Slowake ist darüber anscheinend gar nicht glücklich.

60. Minute: Das Zweitliga-Schlusslicht erhöht jetzt schon ordentlich das Risiko, greift die Kieler wieder ganz früh an. Die Sachsen wollen sich hier keinesfalls mit einer Pleite ins neue Jahr verabschieden, zumindest der Einsatz stimmt.

57. Minute: Zuvor hat Stamm zum ersten Mal gewechselt: Nils Fröling ist jetzt für Lukas Boeder in der Partie. Damit stellt der SGD-Coach auf Viererkette um. Pauli und Müller innen, Faber und Rossipal außen. Fröling geht links nach vorn, Hauptmann eins zurück.

56. Minute: Dynamo sucht die schnelle Reaktion - und bekommt Hilfe von KSV-Keeper Krumrey, der etwas zu motiviert aus seinem Kasten stürmt. Der Abschluss dauert bei der Stamm-Elf dann aber zu lange.

55. Minute: Jetzt rollt das Leder zum Glück wieder, aber es ziehen noch dicke Rauchschwaden durch die Arena.

52. Minute: Anschließend feuern die mitgereisten Dynamo-Fans im Auswärtsblock Feuerwerkskörper und Pyrotechnik ab. Das Spiel ist unterbrochen, während es regelmäßig knallt.

Nach dem Ausgleich zündeten die Dynamo-Anhänger massenhaft Pyrotechnik. © IMAGO / Lobeca

Ivan Nekic dreht das Spiel für Holstein Kiel

51. Minute: Und die führt zum Gegentreffer! Beim Niehoff-Eckball von rechts steigt Ivan Nekic am höchsten und versenkt die Kugel per Kopf im rechten Knick - 2:1 für die Hausherren.

50. Minute: Auf der anderen Seite ist Kapralik durch, Rossipal rettet in höchster Not zur Ecke.

49. Minute: Lemmer kommt bis zur Grundlinie durch, findet in der Mitte aber keinen Abnehmer

47. Minute: Dynamo gehören die ersten Momente des zweiten Abschnitts, bei einem aussichtsreichen Vorstoß braucht Hauptmann nach einer Unsauberkeit aber etwas zu viel Zeit.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel läuft

46. Minute: Weiter geht's im Holstein-Stadion!

Halbzeit: Die SGD kam hier sehr griffig und engagiert ins Spiel und belohnte sich früh mit dem Treffer von Vermeij nach einem Eckball. Auch danach wirkte Dynamo eigentlich lange sattelfest - bis zum groben Schnitzer von Luca Herrmann und dem daraus resultierenden Ausgleich von Harres. Bis zur Pause kamen die anschließend beflügelten Störche immer besser rein, hatten einige Gelegenheiten zur eigenen Führung - doch Schwarz-Gelb in den entscheidenden Momenten das nötige Quäntchen Glück. Trotzdem muss Thomas Stamm seinen Mannen in der Kabine wieder das Selbstvertrauen der Anfangsphase einhauchen, wenn ein Dreier unter dem Weihnachtsbaum liegen soll.

Unentschieden zur Pause zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel

Halbzeit: Kurz darauf ist Schluss, die Mannschaften gehen mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen!

45. Minute +2: Ein Kieler Freistoß aus dem Halbfeld wird noch einmal richtig gefährlich, Dynamo kann das Leder aber irgendwie aus der Gefahrenzone busgieren.

45. Minute: Drei Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.

45. Minute: Phil Harres kommt nach dem folgenden Eckball mit dem Kopf dran, Schreiber hat den Abschluss sicher.

45. Minute: Erneut kommen die Störche über links durch, Rossipal klärt seine gefährliche Hereingabe. Die Gastgeber werden hier vor der Pause immer stärker und kratzen jetzt am zweiten Treffer.

42. Minute: Skrzybski setzt sich an der linken Strafraumkante durch und schließt ab, das Leder rauscht knapp links vorbei.

37. Minute: Lemmer setzt sich auf der rechten Seite mal wieder durch und schließt ab, Krumrey ist zur Stelle.

33. Minute: Das hatte sich in den letzten Minuten nicht unbedingt abgezeichnet, der individuelle Patzer ist daher umso bitterer. Dynamo wirkt auch gleich ordentlich verunsichert und muss jetzt aufpassen.

31. Minute: Nach dem Treffer hält sich der frühere SGD-Kicker übrigens nicht gerade zurück und jubelt ausgelassen. Angesichts seines eher unglücklichen Werdegangs an der Elbe und der enormen Bedeutung des heutigen Spiels aber wohl verständlich.

Die Störche aus Kiel freuen sich über den 1:1-Ausgleich. © IMAGO / Lobeca

Phil Harres gleicht für Holstein Kiel aus

29. Minute: Was für ein Bock! Phil Harres trifft zum 1:1-Ausgleich für die Störche. Luca Herrmann bemerkt Steven Skrzybski in seinem Rücken nicht und verliert den Ball in der eigenen Hälfte, wodurch der KSV-Angreifer plötzlich durch ist, noch überlegt den Kopf hochnimmt und den Ex-Dynamo bedient, der bloß noch einschieben muss.

27. Minute: Herrmann nimmt Amoako mit, der probiert es aus der Distanz, doch der Versuch geht deutlich drüber.

25. Minuten: Dresden agiert hier sehr giftig und lässt das Kieler Spiel so nicht zur Entfaltung kommen. Nach den immer mehr werdenden Eroberungen des Spielgeräts will Dynamo dann zügig umschalten, dabei fehlt aber noch etwas die Genauigkeit.

20. Minute: Die Stamm-Truppe zwingt KSV-Keeper Krumrey mit Druck zu einem Fehlpass im Spielaufbau, kann den hohen Ballgewinn dann aber nicht nutzen. Da war deutlich mehr drin!

19. Minute: Amoako unterbindet einen Konter per Foul, kommt aber ohne Gelb davon.

18. Minute: Die Störche sind jetzt um die schnelle Antwort bemüht, Schwarz-Gelb verteidigt bislang aber konzentriert und engmaschig.

16. Minute: Mit dem Treffer springt Dynamo zumindest mal vorübergehend an Fürth vorbei auf den 17. Tabellenplatz - es sind aber natürlich noch einige Minuten auf der Uhr.

Vincent Vermeij köpft Dynamo Dresden früh in Front!

12. Minute: Und die führt zum TOOOOOR für Dynamo! Vincent Vermeij köpft die Hereingabe von Herrmann aus kurzer Distanz in die Maschen, Krumrey kann nicht mehr reagieren. Die SGD führt 1:0!

12. Minute: Jakob Lemmer kommt auf der rechten Seite durch und zum Abschluss, Kiel-Keeper Krumrey pariert zur Ecke.

10. Minute: Hauptmann bleibt nach einem Zweikampf im Mittelfeld gegen Rosenboom liegen. Der KSV-Kicker trifft den SGD-Kapitän mit offener Sohle am Schienbein, es scheint aber weiterzugehen.

8. Minute: Auch Kiel presst sofort hoch, von einer Abtastphase gibt es an der Ostsee keine Spur. Die Intensität ist vom Anpfiff weg extrem.

5. Minute: Dadurch öffnen sich hinten aber Räume: Julian Pauli hält Phil Harres unfair auf und sieht gleich mal die erste Gelbe Karte der Begegnung.

5. Minute: Dynamo lässt sich von der Rauch-Störung nicht beeindrucken und greift die Hausherren ganz früh und hoch an.

4. Minute: Nach rund anderthalb Minuten geht es jetzt weiter.

2. Minute: Die Kieler Anhängerschaft startet das Duell direkt mit einer großen Pyro-Show und tränkt das Spielfeld so in Rauch. Schiedsrichter Schröder hat die Partie jetzt unterbrochen, gleich dürfte es aber weitergehen.

Die Hausherren zündeten gleich zu Beginn des Spiels Pyrotechnik. © TAG24

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel läuft!

Anpfiff: Der Ball im letzten Dynamo-Spiel des Jahres 2025 rollt! Kann die SGD mit einem Erfolgserlebnis ins Weihnachtsfest und die Winterpause gehen?

Die Dynamo-Fans heizen den Spielern schon vor Anpfiff mit einer Choreo ein. © TAG24

20.21 Uhr: Thomas Stamm und Niklas Hauptmann wollen Braunschweig-Spiel ausmerzen

Niklas Hauptmann und Thomas Stamm sprachen vor dem Anpfiff bei Sky noch über die aktuelle Situation bei der SGD und die Ergebnisse der Konkurrenz. "Für uns ist entscheidend, das jetzt für 90 Minuten aus dem Kopf zu kriegen. Natürlich bekommt man die Ergebnisse mit, man hat viel Zeit im Hotel vorher, aber wir wollen heute einfach unsere Leistung bringen und die letzte Woche vergessen machen", erklärte "Haupe". "Die Tabellensituation probieren wir immer wegzuschieben. Die erste Halbzeit gegen Braunschweig haben wir schon angesprochen, gar nicht so die Einstellung, denn das war von den Zahlen her unsere intensivste Mannschaft", sagte zudem Stamm. "Wichtig ist, dass wir nicht auf andere schauen, sondern auf uns. Und dass wir heute mit drei Punkten nach Hause fahren und mit 16 Punkten in die Pause gehen."

20.08 Uhr: Ex-Dynamo Manuel Schäffler als Experte im Einsatz

Am Sky-Mikrofon steht heute vor der Partie Manuel Schäffler Rede und Antwort. Der frühere Stürmer spielte für Kiel und die SGD, Dynamo war seine letzte Station vor dem Karriereende im vergangenen Sommer. "Natürlich schaue ich immer noch drauf, gerade in Dresden, wo die Vergangenheit noch nicht so lange her ist", so der 36-Jährige. "Ich glaube, beide Mannschaften haben heute ein ganz wichtiges Spiel. Gerade Dresden kann mit einem Dreier das Feld dort unten nach den Partien vom Nachmittag ganz eng zusammenziehen", schätzt der Ex-Profi die Situation von Schwarz-Gelb ein.

Manuel Schäffler (l.) schnürte zwei Jahre die Schuhe an der Elbe. © Lutz Hentschel

20 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden machen sich warm

Die SGD-Akteure haben sich mittlerweile auf dem Rasen im Holstein-Stadion eingefunden. Der dichte Nebel in Kiel stört im gleißenden Flutlicht kaum, dafür herrscht mit leichtem Regen bei 4 Grad authentisch-nordisches Ostsee-Wetter.

Die Dynamos bereiten sich in Kiel auf das letzte Spiel der Hinrunde vor. © TAG24

Trotz Nebel ist im Flutlicht alles gut zu erkennen. © TAG24

19.46 Uhr: Das sagt Kiel-Trainer Marcel Rapp vor der Partie gegen Dynamo Dresden

Beide Teams möchten sich mit einem Erfolgserlebnis ins Weihnachtsfest und die Winterpause verabschieden. Das hat auch KSV-Trainer Marcel Rapp auf der abschließenden Pressekonferenz noch einmal betont. "Wir wollen mit 20 Punkten in die Pause gehen. Wir wollen das Heimspiel gegen Dresden einfach gewinnen vor unseren Fans", sagte der 46-Jährige, der nicht "mit einem schlechten Gefühl unterm Christbaum rumlaufen" will. Gegenüber Thomas Stamm (42) äußerte sich ganz ähnlich, wie Ihr in unserem Artikel: "Es braucht einen Sieg in Kiel! Die Rote Laterne soll nicht am Dynamo-Weihnachtsbaum brennen" nachlesen könnt.

Trainer Marcel Rapp und seine Störche haben keine leichte Hinserie hinter sich. © Andreas Gora/dpa

19.31 Uhr: Thomas Stamm nimmt drei Wechsel vor!

Mit drei Veränderungen zur Vorwoche gegen Braunschweig geht Dynamo Dresden ins letzte Spiel des Jahres gegen Kiel! Niklas Hauptmann, Luca Herrmann und Vincent Vermeij rücken in die Startelf, Vinko Sapina, Nils Fröling und Stefan Kutschke nehmen dafür zunächst auf der Bank Platz. Thomas Stamm setzt also auf Altbewährtes: Hinsichtlich der Feldspieler handelt es sich um exakt die Truppe, die jeweils 2:1 gegen Bochum und Düsseldorf gewinnen konnte. Nur Tim Schreiber steht inzwischen für den verletzten Lennart Grill zwischen den Pfosten. Rapp tauscht hingegen sogar viermal: Nekic, Rosenboom, Schwab und Skrzybski beginnen, Tolkin, Knudsen, Therkelsen (alle Bank) sowie Komenda (nicht im Kader) müssen weichen.

Mit dieser Anfangsformation geht Dynamo die letzte Aufgabe des Jahres an. © TAG24

19.08 Uhr: Spieler von Dynamo Dresden sind am Holstein-Stadion angekommen

Der Mannschaftsbus der SGD ist inzwischen an der Arena eingetroffen, noch rund anderthalb Stunden bis zum letzten Anpfiff des Jahres!

Die Anreise hat geklappt: Dynamo ist im Storchennest gelandet. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18.45 Uhr: Robert Schröder leitet das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel

Als Schiedsrichter ist heute Abend Robert Schröder (40) aus Hannover im Einsatz. Für die Hausherren ist das ein sehr gutes Omen: 13 Begegnungen mit Kieler Beteiligung leitete der 40-Jährige bereits, ganze zehnmal verließen die Störche dabei den Platz als Sieger. Hinzukommen zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Die SGD hat bislang in zwölf Partien Bekanntschaft mit dem Sportfachwirt gemacht - und eine ausgeglichene Bilanz. Je fünf Siege und Niederlagen gab es für Schwarz-Gelb mit Schröder an der Pfeife, außerdem zwei Remis. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Clemens Neitzel-Petersen (38, Hamburg) und Thomas Gorniak (45, Bremen), als Vierter Offizieller fungiert Konrad Oldhafer (30, Poppenbüttel).

Robert Schröder ist heute Abend in Kiel der starke Mann an der Pfeife. © Picture Point / Gabor Krieg

18.30 Uhr: Auch Niklas Hauptmann trifft auf seinen Ex-Klub

Nicht nur für KSV-Stürmer Phil Harres (23) kommt es heute zu einem Wiedersehen, auch Niklas Hauptmann spielt gegen seinen ehemaligen Verein. Der Dynamo-Anführer war in der Saison 2020/21 vom 1. FC Köln an Kiel ausgeliehen und absolvierte ganze 37 Partien (fünf Vorlagen) für die Störche. Mit den Nordlichtern zog er sogar sensationell ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, wo der damalige Zweitligist an Borussia Dortmund scheiterte. In der Liga schaffte es Hauptmann mit Holstein auf Platz drei und musste in der Aufstiegsrelegation ausgerechnet gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber aus Köln ran. Das Hinspiel gewannen die Kieler mit "Haupe" in der Startelf 1:0, im Rückspiel musste die Leihgabe dann aber verletzungsbedingt passen, die KSV ging 1:5 unter und blieb im Unterhaus.

In Kiel erlebte Niklas Hauptmann (l.) eine äußerst turbulente Saison. © PICTURE POINT / S. Sonntag

18 Uhr: Holstein Kiel bedankt sich mit Freibier bei den Fans

Bei den Gastgebern findet heute eine starke Aktion für durstige Fans statt: Die Störche schenken Freibier aus! Als Dankeschön für die "herausragende Unterstützung im Jubiläumsjahr 2025" gibt es an den Budenzauber-Ständen im Stadioninnenbereich eine Stunde lang von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr das kühle Blonde oder wahlweise Wasser für lau. Das flüssige Weihnachtsgeschenk ist dabei auf ein Getränk pro Bestellung begrenzt.

Die Fans der Störche dürfen sich heute über Freibier freuen. © Bernd Thissen/dpa

17.45 Uhr: Fast volles Haus an der Ostsee

14.000 Zuschauer werden heute Abend im Holstein-Stadion erwartet, ganz ausverkauft ist die Hütte damit nicht. Rund 1400 Anhänger reisen aus Dresden mit an, die Karten im Gästebereich sind damit restlos vergriffen, für den Heimbereich öffnen sich aber noch die Tageskassen in Kiel. Etwa 15.000 Zuschauer passen insgesamt in die Arena. Schon bald bekommen die Störche übrigens endlich ein neues Stadion.