Dynamo-Noten gegen Freiburg: Starker Gegner verhindert schwarz-gelbe Glanzmomente

Freiburg - Das war spielerisch der stärkste Gegner, den Dynamo Dresden in dieser Saison zu bespielen hatte. Gerade weil die eigene Leistung über weite Strecken der Partie nicht zu 100 Prozent stimmte, war das 1:1 bei der U23 des SC Freiburg ein Punktgewinn. Er war gegen die überragenden Breisgauer fast schon das Maximum. Die TAG24-Noten.

Kyu-Hyun Park (vorn) überzeugte mit seinem Tempo gegen wieselflinke Breisgauer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Stefan Drljaca: Mit Ball am Fuß immer wieder mit Wacklern, bei seinem Ausflug (36.) im Glück, auf der Linie gegen Lars Kehl (42.) klasse. Beim Gegentor war er machtlos - TAG24-Note: 3.

Claudio Kammerknecht: Hatte an alter Wirkungsstätte so seine liebe Mühe mit Julian Guttau, gab kämpferisch alles, wirkte aber nicht so souverän, konnte die Flanke vorm 1:1 nicht verhindern - Note: 4.

Jakob Lewald: Hatte anfangs seine Probleme, da waren ein, zwei Fehlpässe zu viel dabei. Fing sich dann aber, ohne dabei aber absolut zu glänzen - Note: 3.

Tim Knipping: Der Kapitän machte sein Zeug. Wenn er gefordert war, konnte sich das Team auf ihn verlassen. Er klärte mit seinem Willen zig Bälle - Note: 2.

Kyu-Hyun Park (bis 85.): War in der ersten Hälfte einiger der wenigen, die auch mal Tempo machten. Alles in allem eine sehr solide Partie von ihm - Note: 3.

Ahmet Arslan: Er machte seinen 21. Saisontreffer. Wenn die Chance da ist, nutzt er sie eiskalt. Kam aber auch nur in diese eine Szene, musste viel Arbeit nach hinten verrichten, war so immer wieder gebunden - Note: 3.