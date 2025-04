"Alles andere nicht mehr wichtig": Pure Erleichterung bei Dynamo-Torjäger Daferner

Dresden - "Wir haben in Dortmund verloren, wir haben in Stuttgart verloren. Die Spiele sind einfach mit die schwersten, ich weiß auch nicht, warum. Zum Glück haben wir die drei Punkte geholt. Alles andere ist erst einmal egal", sagt Top-Torjäger Christoph Daferner (27) über das 3:2 bei der Zweiten von Hannover. Allen in Schwarz-Gelb sind Felsbrocken vom Herzen gefallen, bei 96 nicht gestolpert zu sein.