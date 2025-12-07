Dynamo-Noten: Zweimal die Fünf, viele Vierer! Schwache Teamleistung in Kaiserslautern

Kaiserslautern - Der Nikolaus hatte nur die Rute für Dynamo , aber keine Punkte. Es war eher ein Sprint zurück in alte Zeiten. Wenig miteinander, dafür viel Durcheinander in der Abwehr. Vor allem gedanklich waren die Dresdner meist zu langsam und machten daher viel zu viele Fehler. So konnten sie dem 1. FC Kaiserslautern nicht standhalten, verloren vor 46.015 Zuschauern mit 1:3 (0:1) . Die TAG24-Noten.

Zu viele Spieler schauten nur hinterher, wenn der Ball hinter Tim Schreiber einschlug. © Imago / Jan Huebner

Tim Schreiber: Erste Bewährungsprobe nach drei Minuten, als Naatan Skyttä frei vor ihm auftauchte, er im Verbund mit Lukas Boeder klärte. Bei der zweiten, dem 0:1 (17.), hatte er gegen den Finnen das Nachsehen. Auch beim 0:2 und 0:3 (54./70.) ohne Chance. Machte nicht immer den sichersten Eindruck - Note: 3

Julian Pauli: Hing beim 0:1 dicke mit drin. Den langen Ball muss er nur auf Schreiber durchlassen. So köpfte er ihn nicht weit genug weg. Der Rest war von allen äußerst schlampig verteidigt, weil nicht konsequent. Mit zu vielen kleinen Fouls und unsicher - Note: 4

Lukas Boeder (bis 85.): Diesmal in Abwesenheit des erkrankten Niklas Hauptmann (er fehlte an allen Ecken und Enden) Kapitän. Es war zu viel Wirrwarr im Strafraum, hatte er nicht im Griff. Ganz schlecht sah er beim 0:3 (70.) aus. Erst stand er beim Einwurf nur da, dann ließ er zu, dass Skyttä durch ihn und drei weitere Dresdner lief und auf Mika Haas passen konnte - Note: 5

Friedrich Müller: Eine schwache Partie darf und muss man dem 19-Jährigen zugestehen. Er war übernervös, mit etlichen kleinen Fehlern im Abwehrverhalten und im Stellungsspiel. Legte kurz vorm 0:2 (53.) im Strafraum für Daniel Hanslik auf, Boeder klärte - Note: 4

Konrad Faber: Der agilste Dynamo, nicht nur im ersten Durchgang, lief seine Seite hoch und runter, machte Betrieb. Nur seine Flanken und Hereingaben kamen nicht oder besser: zu selten - Note: 3

Luca Herrmann: Unauffällig im Spielaufbau, musste jede Menge Abwehrarbeit leisten. Daher fehlte der Schwung nach vorn. Und wenn er da war, kam zu oft ein Fehlpass - Note: 4