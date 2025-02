Rasen wie der Strand von Warnemünde? Das erwartet Dynamo in Rostock

Dresden - Für Beachsoccer am Strand ist es definitiv noch zu kalt - auch wenn am Wochenende die Temperaturen ein wenig steigen sollen. Im Ostseestadion könnte am Samstag (14 Uhr) trotzdem etwas Strandfußball-Feeling aufkommen.

Dynamos Top-Stürmer Christoph Daferner (27, liegend) erzielte im Hinspiel das 1:0 für Dynamo. Rostocks Ryan Naderi (21) glich noch zum 1:1 aus. © IMAGO/Andy Bünning

Zumindest was die Platzbedingungen betrifft. Denn der "Rasen" in der Heimspielstätte von Hansa Rostock erinnert aufgrund zahlreicher Sandaufschüttungen eher schon an den wenige Kilometer entfernten Strand von Warnemünde.

Logisch, dass das auch Auswirkungen auf das Spiel von Dynamo Dresden haben wird.

"Grundsätzlich hast du zu diesen Jahreszeiten immer die Idee, inhaltlich und taktisch was zu verändern. Man sollte sich nicht nur in dem Spiel darauf vorbereiten, dass der Platz nicht so gut ist. Also müssen wir unsere Spielweise, unsere Struktur und den Inhalt eventuell verändern", erklärt Thomas Stamm (42) vor dem letzten Ostkracher der Saison gegen Hansa Rostock.

Dynamos Coach macht aber auch klar: "Grundsätzlich wird es nicht spielentscheidend sein. Wir müssen ein gutes Gefühl haben, lohnt es sich konstruktiv aufzubauen, lohnt es sich vielleicht ein Pressing zu überspielen? Oft bist du erst nach der Erwärmung schlau."