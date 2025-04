Dynamo-Noten gegen Hannover 96 II: Starke Teamleistung, aber zwei stechen heraus

Hannover - Das war am Ende knapper als es aussah: Über ganz weite Strecken der Partie dominierte Dynamo bei der Zweiten von Hannover das Geschehen, erlaubte sich im Grunde nur zwei grobe Patzer. Der 3:2-Sieg war völlig verdient. Jetzt kann Dresden am Wochenende in Ruhe den nächsten Gegner Ingolstadt und die Konkurrenz anschauen - die TAG24-Noten.