Auf den Spuren des berühmten Papas: Dynamo-Talent Zickler reist zum Jugend-Nationalteam!

Dresden - Große Ehre für den kleinen "Zico"! Jakob Zickler (17), der Sohn des früheren DFB-Stürmers Alexander Zickler (49), wurde in die österreichische U18-Nationalmannschaft berufen.

Jakob Zickler (17, vorn) kam im Sommer aus der Jugend des BVB zur Sportgemeinschaft. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Der U19-Jugendspieler von Dynamo Dresden wird mit den ÖFB-Bubis vom 4. bis 12. September an einem Vier-Nationen-Turnier in Kroatien teilnehmen, wie die SGD am Montag vermeldete.

Unter der Leitung von Coach und Ex-Profi Manfred Zsak (58) trifft das deutsche Nachbarland zunächst am Mittwoch (15.15 Uhr) auf Saudi-Arabien, anschließend warten noch Gastgeber Kroatien sowie die Altersgenossen aus Polen auf den Nachwuchs der Alpennation.

Das offensive Mittelfeldtalent mit dem berühmten Nachnamen wechselte erst im Sommer aus der U17-Abteilung des BVB an die Elbe und stand daraufhin in allen vier bisherigen Begegnungen der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost in der Startaufstellung.

Damit trat Jakob auch in die Fußstapfen seines Vaters. Zwar stammt Zickler-Senior ursprünglich aus der thüringischen Kurstadt Bad Salzungen, er wuchs aber in Dresden auf und wurde von 1980 bis 1992 im Jugendbereich von Dynamo ausgebildet.

Nach dem Verdienst der ersten Sporen stieg er im Alter von nur 19 Jahren zur Saison 1992/93 sogar in die Bundesliga-Mannschaft der Sportgemeinschaft - seinerzeit eigentlich 1. FC Dynamo Dresden - auf.