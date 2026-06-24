Transfer-Karussell bei Dynamo nimmt immer mehr Fahrt auf: Das sind die neuesten Entwicklungen
Dresden - 39 Tage fußballfreie Zeit sind am Donnerstag für die Spieler von Dynamo Dresden vorbei. Ab 15 Uhr wird im wahrsten Sinne des Wortes wieder geschwitzt. Dann bittet Trainer Thomas Stamm (43) seine Schützlinge zur ersten Einheit in Weinböhla. Zehn Abgängen stehen sechs Neuzugänge gegenüber. Robert Wagner (22) und Ahmet Muhamedbegovic (27) wurden am Dienstag verpflichtet. Auch der nach dem letzten Spieltag verabschiedete Jonas Sterner (24) soll zurückgeholt werden.
"Wir wollen das Gerüst behalten", sagte Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) gleich nach Saisonende und macht jetzt Nägel mit Köpfen.
Für Sterner und Wagner greift Dynamo tief in die Taschen, lotst sie fest weg von ihren Vereinen Hannover 96 und SC Freiburg. Sie sollen nach Bild-Informationen bis 2029 gebunden werden.
Für das Duo endet somit auch das Leihabenteuer, die beiden gehören dann fest zu Dynamo. Offiziell hat der Verein die Verpflichtung von Wagner bereits gemacht, Sterner soll folgen.
Mit Thomas Keller (26) und Ben Bobzien (23) schlugen zwei weitere Leihprofis in der Rückrunde voll ein. Auch hier bestünde nach TAG24-Informationen die Möglichkeit, sie weiter an die SGD zu binden - in welcher Form auch immer. Doch das wird wohl noch einige Zeit dauern, die Verhandlungen ziehen sich hin.
Sie werden wohl erst einmal in Heidenheim (Keller) und Mainz (Bobzien) ins Training einsteigen. Wobei bei Bobzien Mainz gesprächsbereit sein soll, die Ablöse dürfte aktuell aber noch zu hoch sein. Auf der Innenverteidiger-Position (Keller) soll Dynamo laut Bild auch an Kenneth Schmidt (24, Fortuna Düsseldorf) dran sein.
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Dynamo Dresden: Vinko Sapina und Tony Menzel verlassen die SGD offenbar
Es wird ohnehin spannend zu sehen sein, wer am Donnerstag alles auf dem Trainingsplatz steht. Torhüter Daniel Mesenhöler (30) soll gehalten werden, unterschrieben hat er noch nicht. Dass Dynamo aber mit dann vier Torhütern in die Saison geht, scheint ausgeschlossen. Jeweils zwei Keeper mit Nummer-eins-Format auf die Tribüne zu setzen, würde denjenigen nicht schmecken.
Von den Spielern, die von Dresden ausgeliehen wurden, stehen zwei Personalien fest: Jonas Oehmichen (22) kehrt mit großen Ambitionen aus Aachen zurück, Marlon Faß (20) wird erneut ausgeliehen. Von den Stuttgarter Kickers zieht es ihn nur wenige Kilometer weiter. Jetzt soll er bei der SG Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga Fuß fassen.
Vor einer Leihe hingegen steht nach Bild-Informationen Tony Menzel (21). Er soll den Weg von Oehmichen gehen und ebenfalls in der 3. Liga Spielpraxis sammeln und gestärkt zurückkehren. Rot-Weiss Essen soll Interesse angemeldet haben.
Außerdem wurde ebenfalls am Dienstag der Vertrag von Vinko Sapina mit Dynamo aufgelöst, damit der Mittelfeldspieler zum FC Ingolstadt wechseln kann.
zuletzt aktualisiert: 17.55 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/STEINSIEK.CH , Lutz Hentschel