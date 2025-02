Stefan Kutschke wegen Pyro-Attacke auf 180: "Dann breche ich das Interview ab"

Rostock - Die ernüchternde Leistung von Dynamo Dresden beim FC Hansa Rostock rückte am Samstag schnell in den Hintergrund, denn die 0:1-Pleite an der Ostsee wurde von hässlichen Pyro-Ausschreitungen überschattet. Diese begannen bereits vor dem Anpfiff vonseiten der Heimfans, wie SGD-Leitwolf Stefan Kutschke (36) nach Spielende unmissverständlich klargemacht haben wollte.