Dynamos Zimmerschied macht den Unterschied: "Ein Gänsehaut-Moment"

Das begeisterte nicht nur Tom Zimmerschied (24) bei seinem Punktspiel-Debüt im Dynamo-Trikot. Die Choreo der Fans mit Spielbeginn war ganz großer Sport. "Das war ein Gänsehautmoment", sagte der 24-Jährige. © imago/Dennis Hetzschold

Doch "Zimme" watschte schon nach 90 Minuten die Kritiker ab. Er lieferte beim 3:1 gegen Bielefeld. Zimmerschied machte den Unterschied!

Und er selbst war begeistert. Nicht von seinem eigenen Spiel, so überheblich ist er nicht. Er war es von der Kulisse.

Er wusste von Ex-Dynamo Niklas Kreuzer (30), mit dem er in Halle zusammen spielte, was in Dresden abgehen kann. Jetzt hat es Zimmerschied zum ersten Mal live erlebt. Diese Lautstärke schon vor dem Anpfiff, die herrliche Choreo der Fans.

"Niklas hat nicht übertrieben. Das war mehr, als ich erwartet habe", lachte er. Danach war es für ihn noch besser: "Zum Schluss mit den Fans zusammen im Block, das war etwas Besonderes für mich. Das kenne ich so auch nicht. Das war ein Gänsehaut-Moment!"

Zwischen dem Einlaufen und dem Klettern auf den Zaun lagen 90 Minuten, die dem 24-Jährigen ebenfalls gefallen haben. Dresden hatte das Spiel über ganz lange Zeit fest im Griff, wusste zu gefallen. Zwar vergab der gebürtige Koblenzer nach acht Minuten die erste große Chance, "die man schon mal machen kann", wie er selbst erklärte. "Wäre ein schöner Einstand gewesen."

Aber dann lief es. Den Elfmeter zum 2:0 herausgeholt, das Tor zum 3:1 direkt vorbereitet. Zwei Scorerpunkte beim Dynamo-Debüt - das schaffte auch nicht jeder.