Wie geht es weiter mit Dynamo-Torjäger Christoph Daferner?

"Ich bin da relativ klar und will auch nicht pokern", sagt Daferner.

Nach TAG24-Informationen möchte auch Dynamo, dass der 18-Tore-Mann bei den Schwarz-Gelben bleibt und in der kommenden Saison im besten Falle für die SGD in der 2. Liga auf Torejagd geht.

Beeinflussen können es weder Dynamo noch Daferner, der Ball liegt buchstäblich beim Club. Es dürfte rein um die Ablösesumme gehen.

Das ist der Nachteil eines Leihspielers. "Das gehört dazu, das ist der Fußball. Mir macht es einfach riesigen Spaß und mit der Mannschaft zu sein. Was kommt, das kann ich nicht beeinflussen. Von dem her kann ich nur beeinflussen, was ich auf dem Platz mache. Das versuche ich, so gut es geht. Alles andere müssen die Verantwortlichen beantworten", so "Daffi".

Der Austausch zwischen den beiden Vereinen findet laut dem gebürtigen Schwaben ständig statt. Die finale Entscheidung wird aber sicher erst nach der Saison fallen.