"Keine Ausrede, aber ...": Dynamo-Coach Stamm ist mit Jungs trotz Remis zufrieden

Stefan Kutschke (35, l.) traf für Dynamo zum zwischenzeitlichen 1:0 für Dynamo. In dieser Szene parierte Hertha-Keeper Max Mohwinkel (20) seinen Schuss. © Norbert Neumann

"Der Gegner hat dreimal aufs Tor geschossen, macht zwei, einen legen wir selbst rein. Sonst haben wir das Spiel sehr, sehr gut kontrolliert über 90 Minuten. Wir haben uns zehn, zwölf hundertprozentige Chancen herausgespielt. Das sehe ich als sehr positiv an. Dass wir die besser nutzen müssen, ist allen klar", schätzte Trainer Thomas Stamm (41) nach der Partie ein.

Stefan Kutschke (35) traf vom Punkt zum 1:0 (21.), Christoph Daferner (26) glich zum 2:2 (86.) aus. Der Coach setzte alle zur Verfügung stehenden Profis ein.

Was den Jungs bei 35 Grad im Schatten fehlte, war etwas die Spritzigkeit - und genau das hatte seinen Grund. Stamm hat in der Länderspielpause die Zügel noch einmal ordentlich straff gezogen.

"Wir haben am Dienstag und am Mittwoch zweimal sehr intensiv trainiert, was man auch im Spiel gespürt hat. Wir waren nicht ganz so sauber. Das ist keine Ausrede, aber eine Tatsache. Das waren drei intensive Tage."

Selbst nach der Partie mussten die Jungs, die nicht so lange gegen die Hertha-Bubis auf dem Rasen standen, noch einmal ran.