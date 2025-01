Dynamo fliegt heute ins Camp: Dieses Nesthäkchen ist dabei!

Dresden - 16.50 Uhr startet am heutigen Montag am BER der Flieger, der die Dynamos nach Antalya bringen soll. 20 Uhr deutscher Zeit - in Antalya ist es dann schon 22 Uhr - ist die Landung geplant. Vier Torhüter sind dabei, ob 24 oder 25 Feldspieler aussteigen werden, liegt am Baby von Vinko Sapina (29).