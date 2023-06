Leihe in die Regionalliga: Dynamo-Talent Jonas Saliger soll unterm Dom reifen!

Jonas Saliger (29) ist seit 2019 für Dresden am Ball. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das gab die Sportgemeinschaft am Montagnachmittag auf ihrer Website bekannt. Der Linksaußen wird demnach für die Saison 2023/24 an die zweite Mannschaft des Effzeh verliehen.

"Jonas hat in der abgelaufenen Saison der U19 sehr gute Leistungen gezeigt und konnte dabei besonders seine Torgefahr unter Beweis stellen. Jetzt ist es wichtig für ihn, Spielpraxis zu sammeln, damit ihm der Schritt aus dem Junioren- in den Männerbereich gelingt", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52) in der Meldung.

Und er fügte an: "Dazu findet er in Köln unserer Auffassung nach die besten Möglichkeiten vor. Wir werden seine Leistungen aufmerksam beobachten."

Saliger wurde bis 2017 beim FC Oberlausitz Neugersdorf ausgebildet und kam über einen kurzen Umweg ins Erzgebirge in die Nachwuchs-Akademie der SGD.

In der abgelaufenen Saison hatte der schnelle Flügelflitzer mit sechs Treffern sowie fünf Assists in 13 Partien großen Anteil an der Vizemeisterschaft der A-Junioren in der Bundesliga Nord/Nordost.

Darüber hinaus feierte er am 24. September 2022 beim souveränen 11:0-Erfolg im Sachsenpokal beim ATSV Frisch Auf Wurzen sein Pflichtspieldebüt für die Profis.