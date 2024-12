SGD-Trainer bekommt Material aus Freiburg, aber kein Telefonat mit Schuster

Dresden - Der Pokalschreck kommt! Dynamo Dresden ist am Sonntag ab 16.30 Uhr gegen Bielefeld gefordert. Es ist die Top-Partie des 17. Spieltages. Die Arminia hat am Dienstag im DFB-Pokal den SC Freiburg mit 3:1 geschlagen - den letzten Arbeitgeber von SGD-Trainer Thomas Stamm (41).

Thomas Stamm (l.) war "U23"-Trainer beim SC Freiburg, Julian Schuster Verbindungstrainer - und löste im Sommer Christian Streich ab. Trotz der Verbindungen hat Dresdens Trainer auf ein Telefonat mit Schuster verzichtet. © imago/eibner

Da liegt es nahe, dass der 41-Jährige auch nochmal mit Freiburgs Trainer Julian Schuster (39) telefoniert hat, oder? "Nö", grinst Stamm.

"Wir haben das Spiel gesehen. Wir haben sehr gute Aufnahmen aus Freiburg bekommen. Da fragt man natürlich nach, ob man Zugriff hat auf gute Scouting-Feeds. Die haben wir bekommen, da musste ich nicht mit 'Schusti' telefonieren", sagt er.



Der Sieg der Arminen war nicht glücklich, er war verdient und das gegen einen Bundesligisten. Stamm hat Anschauungsunterricht am Dienstag bekommen, auch sein möglicher Elfmeterschütze Christoph Daferner (26). Strafstöße sollten nicht zwingend in die Mitte geschossen werden, denn so einen hat Arminia-Keeper Jonas Kersken (24) gehalten.

Aber Spaß beiseite. Auf Dresden wartet ein großer Brocken, der wohl schwerste der bisherigen Saison. Die Ostwestfalen haben mit Abstand die wenigsten Gegentore bekommen, nämlich erst 13 und somit sechs weniger als Dynamo.