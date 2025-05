So packt die SGD den Aufstieg am Samstag!

Dresden - Die Dynamos wollen es nicht so machen wie die Eislöwen , die nach einer 3:1-Führung im DEL2-Finale gegen Ravensburg den dritten und letzten Matchball verwandelten . Bei der SGD soll der zweite in Mannheim sitzen. Dabei gibt es erneut verschiedene Konstellationen. Ob es klappt, steht definitiv am Samstag fest, da der Dritte Saarbrücken zur gleichen Zeit in Aachen spielt.

Das Ziel klar vor Augen: Thomas Stamm (42) weiß genau, was es für den Aufstieg braucht. © Lutz Hentschel

Dynamo steigt auf, wenn ...

... es sein eigenes Spiel gewinnen sollte. Dann könnten die Saarländer machen, was sie wollen. Sie kommen zumindest nicht mehr an Dresden vorbei. Die Schwarz-Gelben hätten dann nach diesem Spieltag 70 Punkte, der 1. FCS kann nur auf 65 kommen. Bielefeld (derzeit 66 Zähler) spielt am Sonntag in Unterhaching, die beiden direkten Aufsteiger könnten an diesem Wochenende feststehen.

Dynamo steigt auf, wenn ...

... es zumindest unentschieden spielen würde, selbst wenn Saarbrücken in Aachen gewinnen sollte. Derzeit haben die Schwarz-Gelben ein plus von 16 Toren gegenüber den Saarländern. Dies in zwei Spielen aufzuholen, ist nahezu unmöglich. Zudem müssten die Schwarz-Gelben daheim am letzten Spieltag gegen Unterhaching verlieren. Sollte der 1. FCS ebenfalls nur einen Punkt bei der bereits geretteten Alemannia holen, wäre Dynamo definitiv durch.