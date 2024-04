Sicherheitslage unverändert: Weiter kein öffentliches Training bei Dynamo!

Dresden - Bei Dynamo Dresden herrscht nach wie vor Alarmbereitschaft! Auch in dieser Woche werden die Schwarz-Gelben alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen.

Stefan Kutschke (35) auf dem Trainingsgelände von Dynamo Dresden. Für Zuschauer heißt es weiterhin draußen bleiben. © Lutz Hentschel

Wie die SGD am heutigen Montag mitteilte, sei die Sicherheitslage beim Klub nach wie vor verschärft.

Schon in der vergangenen Woche hatte der Drittligist alle öffentlichen Einheiten abgesagt, nachdem Kapitän Stefan Kutschke (35) einen Brief mit Morddrohungen gegen sich und seine Familie erhalten hatte.

Am Mittwoch gingen dann zwei weitere Briefe bei Dynamo ein, in denen der Stürmer erneut Opfer von Anfeindungen "in widerwärtiger Form" wurde.

Das führte dazu, dass auch in der laufenden Woche aufgrund der angespannten Sicherheitslage keine Zuschauer Zutritt zu den Trainings vor dem Heimspiel von Dynamo gegen Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr) haben werden.