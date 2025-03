Dynamo will sich auf direktem Aufstiegsplatz in Länderspielpause verabschieden

Dresden - Vielleicht ist ja Aberglaube dabei: Dynamo nahm am gestrigen Freitag um 17.20 Uhr denselben Linienflieger von Dresden nach Düsseldorf wie in der Vorwoche. Damals ging es nach Aachen, mit einem 1:0 im Gepäck ging es im Bus zurück. Diesmal heißt der Zielort Essen. Über eine erneute Abfahrt am späten Samstagnachmittag mit einem Dreier würde sich keiner ärgern.

Im Januar im Camp in Belek testete Dynamo gegen Essen. Die Partie endete 1:1. Auf harte Gegenwehr muss sich am Samstag auch Aljaz Casar (M.) einstellen, der hier von Dominik Martinovic (l.) und Joseph Boyamba in die Mangel genommen wurde. © Lutz Hentschel

Es geht in die Crunchtime der Saison, nach Essen und der darauffolgenden Länderspielpause geht es ins letzte Viertel der Saison. Und in diese will Dynamo auf einem direkten Aufstiegsplatz starten.

"Man merkt natürlich, dass die Spiele weniger werden", sagt Trainer Thomas Stamm (42). "Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir an dem Punkt sind, an dem wir maximal die Kräfte bündeln müssen, die Jungs an der Kante und wir überspielt sind."

Dass die Liga in der Mitte der Rückrunde steht, sieht der 42-Jährige auch daran, "dass wir jetzt gegen Gegner spielen, gegen die wir in der Vorrunde nicht gut aussahen".

Er spricht dabei Aachen und Dortmund an. Da gab es nur einen Punkt, jetzt sind es aus den beiden Partien zumindest schon einmal vier. Und nun kommt Essen.

Da gab es im Hinspiel ein verrücktes 3:3, bei dem Dynamo dreimal den Ausgleich schaffte.