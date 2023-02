Wohin mit Dynamo-Verteidiger Kammerknecht? "Stelle mich in den Dienst der Mannschaft!"

Nach der Partie beim VfB Oldenburg hat Claudio Kammerknecht seinen Stammplatz verloren. Nun könnte der Verteidiger von Dynamo Dresden eine neue Chance erhalten.

Von Jens Maßlich

Dresden - Claudio Kammerknecht (23) wurde bei einem Rückstand in der Halbzeit der Partie in Oldenburg ausgewechselt, seitdem läuft's bei Dynamo Dresden. Der Stammplatz ging flöten. Doch die Siegesserie an seiner Herausnahme festzumachen, wäre nicht gerecht.

Claudio Kammerknecht (23, r.) und Jakob Lewald (23, l.) stoppen im Verbund den Oldenburger Max Wegner (33). Derzeit kommt Kammerknecht ins Spiel, wenn es gilt, Vorsprünge über die Zeit zu retten. © imago/eibner "Was soll ich sagen? Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft!", gibt sich der Innenverteidiger kämpferisch. Mit starken Leistungen hatte sich der Neuzugang aus Freiburg in der Hinrunde etwas überraschend einen Stammplatz ergattert. Der ist seit Oldenburg weg. Coach Markus Anfang (48) betont wöchentlich, dass der Konkurrenzkampf hochgehalten wird und niemand seinen Platz in der Startelf sicher habe. Es steht außer Frage, dass sich Kammerknecht diesen zurückkämpfen will: "Wenn das nicht mein Ziel wäre, dann bräuchte ich kein Fußball zu spielen!" Am Samstag gegen Viktoria Köln könnte der 23-Jährige nach drei Spielen auf der Bank wieder direkt auflaufen. Der verletzungsbedingte Engpass im defensiven Mittelfeld zwingt Anfang zur Umstellung. Paul Will (23) und Michael Akoto (25) fallen aus, Kammerknecht könnte diese Lücke schließen. Schon gegen Verl spielte er nach seiner späten Einwechslung auf der "Sechs". "Schauen wir mal", so der Abwehrspieler. "Ich kam auf der Position zweimal in den Phasen rein, wo wir das Spiel über die Zeit bringen mussten. Vielleicht ist es eine Überlegung vom Trainer, vielleicht findet er auch eine andere Lösung."

Bietet sich für Claudio Kammerknecht gegen Viktoria Köln wieder eine Chance?

Zwei Alternativen für die derzeit gut funktionierende Innenverteidigung: Claudio Kammerknecht (23, l.) und Kevin Ehlers (22). © Lutz Hentschel Eine andere wäre tatsächlich naheliegender: Jakob Lewald (23), der im Jahr 2023 seinen Stammplatz in der Innenverteidigung der SGD bisher sicher hatte, könnte wieder ins defensive Mittelfeld rücken und Kammerknecht in die Viererkette. Schon bei seinen ersten beiden Partien über 90 Minuten spielte Lewald in Mannheim und gegen Freiburg auf der Position vor der Abwehrreihe. Noch zwei Tage hat Anfang, um sich in den Trainingseinheiten so seine Gedanken zu machen. Die Rochade Lewald/Kammerknecht wäre nur eine Möglichkeit, den Engpass zu lösen. Youngster Jonas Oehmichen (18) eine andere. Doch egal, für welche Variante sich Anfang entscheidet, der Qualität und vor allem dem Selbstvertrauen wird es keinen Abbruch tun. Kammerknecht: "Seitdem wir in Oldenburg gemerkt haben, was wir für einen Teamgeist entwickeln können, läuft es einfach. Rückstände bringen uns nicht mehr aus der Ruhe, wir machen einfach weiter und passen die Dinge, die nicht funktionieren, an."