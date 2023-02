"Er hat tolle Lösungen gefunden!": Dynamo-Coach Anfang ist von Oehmichen angetan

In Paderborn gegen Verl brachte Anfang für Will Jugendspieler Jonas Oehmichen (18), der eigentlich einen Tick offensiver angesiedelt ist, als auf der "Sechs". "'Oehmi' ist noch 'U19'-Spieler, hat die Möglichkeit mitzutrainieren und die Situation hatte es so hergegeben, dass wir ihn reingebracht haben", erklärt Dynamos Coach und findet für seinen Schützling lobende Worte:

Jonas Oehmichen (18, r.) zeigte nach seiner Einwechslung in Paderborn gegen Verl keine Angst, wusste mit klugen Aktionen zu überzeugen. Hat er sich für mehr empfohlen? © imago/eibner

Knapp zehn Minuten zuvor wurde aber bereits Claudio Kammerknecht (23) für Niklas Hauptmann (26) eingewechselt, der sich neben Will im defensiven Mittelfeld platzierte. Nach dessen Ausfall rückte Oehmichen vor auf die Hauptmann-Position.

Und dort wusste er durchaus zu überzeugen, hatte keine Angst und machte mit Dribblings, Durchsetzungsvermögen, Abgezockheit und auch Defensiv-Aktionen auf sich aufmerksam.

Stellvertretend hierfür die 92. und 94. Minute: Erst ergatterte er clever in der Tiefe der Verler Hälfte einen Freistoß, nur um zwei Minuten später am eigenen Strafraum per Grätsche einen Angriff der Hausherren zu unterbinden.

Anfang: "Es ist schön, wenn wir so einen eigenen Jugendspieler integrieren können. Er hat in Oldenburg ein paar Minuten bekommen, jetzt sogar noch mehr in einer schweren Phase. Mit seinen 19 Jahren hat er das recht ordentlich gemacht. Dass er uns in solchen Situationen in der 1. Mannschaft schon helfen kann, das ist schon angenehm."

Ob er es auch gegen Köln darf? Nicht ausgeschlossen, wahrscheinlicher ist aber, dass Anfang Innenverteidiger Lewald (23) in die Mittelfeldzentrale rückt und Kammerknecht oder Kevin Ehlers (22) dafür in die Innenverteidigung - wie sie es bereits zum Ende des Jahres 2022 gespielt hatten.