Dynamos Athletiktrainer Grahé spricht über Vorwürfe

Dresden - "Die sind doch alle nicht fit", war im Schlussdrittel der Saison immer häufiger zu lesen - von Fans und Medienvertretern. In Unterhaching am 37. Spieltag wirkte Dynamo Dresden in der zweiten Halbzeit k.o. Doch war dem auch so? TAG24 hat sich mit Athletik- und Fitness-Coach Matthias Grahé (55) getroffen, um dem auf den Grund zu gehen.

Matthias Grahé: "Die nackten Zahlen lassen nicht die Annahme zu, warum wir in der Rückrunde die Ergebnisse nicht erzielt haben. Dass die Spieler nicht fit waren, kann man so nicht sagen. Wir sind in der Rückrunde mehr gesprintet als in der Hinrunde, haben prozentual mehr Sprints über mindestens 21 km/h gemacht und eine Laufdistanz, die zur Hinrunde gleichgeblieben ist."

TAG24: Gibt es weitere Punkte, die gegen die These von unfitten Spielern spricht?



Grahé: "Von den zehn Feldspielern, die gegen Duisburg auf dem Feld standen, haben acht mindestens 37 Spiele gemacht. Um eine fußballerische Fitness zu erreichen, muss ich gesund sein. Nur dann kann ich Leistung bringen. Die Daten und die wenigen Verletzungen zeigen, dass es kein Problem mit der Fitness gegeben hat. Es gab auch nur zwei muskuläre Verletzungen mit Stefan Drljaca und Tobias Kraulich in dieser Saison. Beide waren aber mit Gegnereinwirkung. Wenn eine Mannschaft nicht fit wäre, würden viel mehr muskuläre Blessuren auftreten."

TAG24: Hat man sich trotzdem hinterfragt?

Grahé: "Natürlich haben wir versucht, das aufzuarbeiten. Das ging an mir und uns allen nicht spurlos vorbei. Ich mache mir da immer viele Gedanken. Das haben wir übrigens bereits nach der Hinrunde, als wir die 40 Punkte geholt hatten. Wir haben uns da nicht beweihräuchert, sondern mit Markus Anfang alles kritisch hinterfragt. Die Frage war immer: Was sind Bausteine, um die Konstanz aus der Hinserie mit in die zweite Halbserie mitzunehmen? Wir hatten ein gutes Trainingslager. Nichts hat darauf hingedeutet, dass wir so eine Rückrunde spielen."

TAG24: Auch in den vergangenen Monaten?



Grahé: "Wir haben uns in der Zeit im athletischen Bereich alle Werte angesehen, haben die einzelnen Spiele analysiert, haben uns den physiotherapeutischen Bereich vorgenommen und alles hinterfragt. Von der Ernährung bis hin zu den Regenerationsmöglichkeiten und Reisebedingungen. Von Vereinsseite ist alles auf den Prüfstand gekommen, um den Jungs ein hochprofessionelles Umfeld zu schaffen. Wir haben im und mit dem Staff jeden Stein umgedreht, weil natürlich auch wir unbedingt aufsteigen wollten. Jede noch so kleine Möglichkeit wurde in Betracht gezogen und hinterfragt. Es gibt rein von der Physis her gesehen keine logische Erklärung, warum die Rückrunde so lief, wie sie lief."