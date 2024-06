Tausende Kilometer gemacht: Bei den Fans springt Dynamo doch noch auf Platz drei!

4500 Dynamo-Fans waren bei der 1:2-Auswärtsniederlage in Ingolstadt dabei - Dresdner Saisonrekord. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Im Drittliga-Ranking ist das Platz drei - also praktisch der "Relegationsplatz", den die Profis verpassten - hinter 1860 München (im Schnitt 2153 Auswärtsfahrer) und Rot-Weiß Essen (2078).

Der gute Schnitt der Truppe aus dem Ruhrpott liegt auch mit am Auswärtsspiel in Dortmund, als 10.000 Fans der Rot-Weissen dabei waren.

38.590 Dresdner Auswärtsfans wurden in den 19 Partien in fremden Stadien gezählt. Dabei legten sie insgesamt 18.276 Kilometer zurück, plus noch einmal 1300 für das zweite Spiel in Saarbrücken.

Weitere Wege legten nur die Lübecker zurück, die kommen auf insgesamt 22.076 Kilometer.

Die meisten Zuschauer hatte Dresden beim Gastspiel in Ingolstadt mit, 4500 Dynamos sahen die 1:2-Niederlage. Die wenigsten reisten zu Ostern nach Münster. Da sahen 1190 Fans das 0:1 beim späteren Aufsteiger.

In der neuen Saison haben die Dynamos mit Drittliga-Aufsteiger Cottbus und Aue erneut zwei kurzen Anfahrten, aber es kommen auch extrem lange Reisen (Aachen, Osnabrück, Stuttgart) dazu.